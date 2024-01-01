Другое недоразумение состоит в том, что ресторан регулярно принимает скандально известного нардепа и ресторатора Николая Тищенко, который часто появляется там в одежде, не соответствующей дресс-коду.

После конфликта в ресторане японской кухни, администрация заведения отказала впускать военнослужащего, который заранее забронировал стол. Отмечается, что причиной отказа стал дресс-код, которому военнослужащий не отвечал. Видео и подробности конфликта опубликовал военного Денис Кошельник.

Действующий военнослужащий проходил реабилитацию в Киеве после травм, полученных во время боевых действий. После окончания лечения и перед возвращением на фронт он с товарищем решил зайти в ресторан японской кухни, который находится на Арсенальной. Они ушли в такое пафосное место, потому что мужчина много месяцев провел на реабилитации и в тот день его выписали наконец. Потому друзья захотели отпраздновать это событие в ресторане.

Когда они вошли в заведение, то на входе им сказали, что военнослужащий не может зайти, потому что не соответствует дресс-коду, хотя он не был в военной форме.

Попытки аргументировать ситуацию тем, что война продолжается в стране и следует относиться с уважением к военным, оказались тщетными, поскольку ресторан ссылался на собственное правило. Другое недоразумение заключается в том, что ресторан регулярно принимает скандально известного нардепа и ресторатора Николая Тищенко, который часто появляется там в одежде, не соответствующей дресс-коду.

Волонтер Денис Кошельник считает такое отношение к военному "предвзятым" и предполагает, что политика заведения может быть продиктована бывшим собственником Александром Орловым из России.

"Короче, этот ресторанчик попутал немного в своем отношении к военным и думаю, что было бы здорово им вспомнить, что в стране война. Удивительно, что так быстро забыли, — написал Денис Кошельник.

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