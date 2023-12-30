Экстрасенс Дарина Фрейн сообщила, что в 2024 году у нас будет серьезное восстановление, обновление страны, но параллельно будут происходить военные действия и обстрелы.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

По мнению гостьи программы, 2024 год будет для Украины годом очень позитивных изменений. Как вспоминает экстрасенс, раньше все говорили, что в 2023 году все будет темно и страшно, она же говорила, что вот в 2024 году начнется строительство и инвестиции. По ее словам, это не только ее пророчество, это из разговоров с очень влиятельными, серьезными людьми, которые к ней обращаются за помощью.

«И действительно придет очень много ресурса для восстановления и обновления страны, то есть, пока будет идти война. Война не закончится, я не буду говорить, что все, победа придет, расходимся. Это длительный процесс, он сложный. Но первое, что я вижу, - конкретно здесь будет много всего строится параллельно войне, параллельно прилетам и всем парадоксам этой реальности», - рассказывает Дарина Фрейн.

По словам экстрасенса, выборов она не видит, с этим вопросом будут еще петлять, но будет кадровое обновление власти, такие выборы без выборов. Тем не менее, констатирует гостья программы, речь не идет о Майдане, нет, а также будет что-то происходить на фронте, не все сразу освободят, но движение будет.

«Я вижу переговоры. Будут переговоры, и будет кто-то с кем-то говорить, но не президенты Украины и россии, это прям никак не произойдет. Но какие-то представители бизнеса, кто-то будет вести определенным образом переговоры для завершения хотя бы военных действий», - отмечает Дарина Фрейн.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что вбросы о конфликте Залужного с Зеленским появились не просто так, это все для того, чтобы не дать Украине помощь от Запада.

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