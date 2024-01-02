Праздничный период завершился, а с ним и очарование рождественских и новогодних игрушек и украшений, но если вы хотите сохранить их в идеальном состоянии до следующего года, вам нужно кое-что знать.

Здесь вы найдете несколько простых, но эффективных лайфхаков для хранения и ухода за праздничными игрушками и украшениями.

Осторожное хранение

Самое первое и самое важное – правильное хранение. Если у вас есть оригинальная игрушка, используйте ее. Если нет, попробуйте другие варианты. Например, можно использовать пластиковые контейнеры или коробки, обработанные мягким материалом для предотвращения царапин.

Правильная подготовка к хранению

Прежде чем положить игрушки в контейнер, убедитесь, что они чистые и сухие. Если игрушки можно разобрать (например, шарики), делайте это – это облегчит их хранение и уменьшит риск повреждения.

Использование мягкой упаковки

Если у вас есть крошечные или хрупкие игрушки, используйте мягкие материалы для упаковки. Например, ватные шарики или бумажные полотенца можно использовать для защиты игрушек от ударов и царапин.

Умное хранение гирлянд и светодиодов

Гирлянды и светодиоды легко запутываются, поэтому следует рассматривать специальные катушки или контейнеры для их хранения. Во избежание запутывания замотайте гирлянды вокруг картона или бумаги.

Использование собственных ящиков

Создайте собственные ящики для хранения, разметьте их внешней стороне и упаковайте все необходимые украшения вместе. Это сделает поиск игрушек и украшений в следующем году более легким и быстрым.

Хранение в темных и сухих местах

Во избежание выгорания цветов и порчи материалов храните праздничные игрушки в темных и сухих местах. Прямой солнечный свет и влажность могут вредить материалам.

Использование антимольных средств

Сохраняйте свои украшения вместе с антимольными шариками или пакетами. Это предохранит их от моли, которая может повредить материалы.

Тщательная обработка и уход

Перед тем как хранить украшения, тщательно их вымойте, особенно если у них есть прилипшие остатки пищи или пыль. Это поможет избежать появления пятен и обеспечит более долгий срок службы украшений.

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