Одной из идеальных закусок для вечеринки или просто для семейного вечера ароматные и вкусные сырные палочки. И, конечно, сопровождают их двумя непревзойденными соусами, вы получите настоящую эксплозию вкуса.
Ингредиенты для творожных палочек:
- 250 г сыра (можно взять чеддер, гауда или смесь разных сыров)
- 1 чашка крупной крошки панировочных сухарей
- 1/2 чашки муки
- 2 яйца
- 1 чайная кровать соли
- 1/2 чайной ложки черного перца
- Масло для жарки
Ингредиенты для соуса "Острый медовый горчичный":
- 3 ст. ложки меда
- 2 ст. ложки горчицы
- 1 ст. ложка соевого соуса
- 1 зубчик чеснока (мелко нарезанный)
Ингредиенты для соуса "Томатный базиликовый":
- 1/2 чашки томатного соуса
- 2 ст. ложки свежего базилика (мелко нарезанного)
- 1 ч. ложка оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
Инструкция:
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Приготовление творожных палочек:
- Растереть сыр на терке.
- В глубокой миске смешать тертый творог, соль и черный перец.
- Сформировать из полученной массы длинные палочки.
- В двух отдельных мисках разложить муку и панировочные сухари.
- Обкатать каждую палочку в муке, затем взять в руки, обмакнуть в разбитое яйцо и обсыпать панировочными сухарями.
- Разогреть растительное масло в глубокой сковороде и жарить палочки до золотистого цвета.
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Приготовление соуса "Острый медовый горчичный":
- В миске смешать мед, горчицу, соевый соус и мелко нарезанный чеснок.
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Приготовление соуса "Томатный базиликовый":
- В другой миске смешать томатный соус, свежий базилик, оливковое масло, соль и перец.
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Подача:
- Расположить сырные палочки на тарелке, рядом с двумя соусами.
- Украсить свежим базиликом или пармезаном по желанию.
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