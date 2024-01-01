Одной из идеальных закусок для вечеринки или просто для семейного вечера ароматные и вкусные сырные палочки. И, конечно, сопровождают их двумя непревзойденными соусами, вы получите настоящую эксплозию вкуса.

Ингредиенты для творожных палочек:

  • 250 г сыра (можно взять чеддер, гауда или смесь разных сыров)
  • 1 чашка крупной крошки панировочных сухарей
  • 1/2 чашки муки
  • 2 яйца
  • 1 чайная кровать соли
  • 1/2 чайной ложки черного перца
  • Масло для жарки

Ингредиенты для соуса "Острый медовый горчичный":

  • 3 ст. ложки меда
  • 2 ст. ложки горчицы
  • 1 ст. ложка соевого соуса
  • 1 зубчик чеснока (мелко нарезанный)

Ингредиенты для соуса "Томатный базиликовый":

  • 1/2 чашки томатного соуса
  • 2 ст. ложки свежего базилика (мелко нарезанного)
  • 1 ч. ложка оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу

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Инструкция:

  1. Приготовление творожных палочек:

    • Растереть сыр на терке.
    • В глубокой миске смешать тертый творог, соль и черный перец.
    • Сформировать из полученной массы длинные палочки.
    • В двух отдельных мисках разложить муку и панировочные сухари.
    • Обкатать каждую палочку в муке, затем взять в руки, обмакнуть в разбитое яйцо и обсыпать панировочными сухарями.
    • Разогреть растительное масло в глубокой сковороде и жарить палочки до золотистого цвета.

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  1. Приготовление соуса "Острый медовый горчичный":

    • В миске смешать мед, горчицу, соевый соус и мелко нарезанный чеснок.

  2. Приготовление соуса "Томатный базиликовый":

    • В другой миске смешать томатный соус, свежий базилик, оливковое масло, соль и перец.

  3. Подача:

    • Расположить сырные палочки на тарелке, рядом с двумя соусами.
    • Украсить свежим базиликом или пармезаном по желанию.

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