Евгений Клопотенко по просьбе звездного гостя кулинарного проекта "Пекельні борошна", хореографа, певца и шоумена Амадора Лопеса, предложил украинскую альтернативу латиноамериканским пирожкам эмпанадас.
Клопотенко решил приготовить аутентичные караимские пирожки – самое известное блюдо караимов Мелитополя. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
Для приготовления теста на пирожки "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты (в расчете на 12 шт.):
- мука – 600 г
- 1 яйцо
- соль – 2 ч. л.
- уксус – 2 ст. л.
- сливочное масло – 200 г
Для начинки:
- фарш бараний – 500 г
- соль – 1 ч. л.
- перец – 1 ч. л.
- лук – 1 шт.
- вода - 100 мл
- кинза – по вкусу
Для этого Евгений Клопотенко смешивает муку с яйцом, добавляет соль, уксус, размягченное сливочное масло и хорошо все вымешивает.
Чтобы приготовить начинку, добавляем к бараньему фаршу соль, перец, нарезанный кубиком лук и измельченную кинзу, а также воду – это сделает начинку очень сочной. Хорошо вымешиваем начинку.
Готовое тесто Евгений Клопотенко делит на 12 шариков и начинает формировать пирожки на припыленной мукой рабочей поверхности. Раскатываем каждый кусочек теста, в середину выкладываем начинку и залепляем пирожки, как на видео.
Выкладываем караимские пирожки на противень, застеленный пергаментом и смазанным растительным маслом, и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 30 минут.
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