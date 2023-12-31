Евгений Клопотенко по просьбе звездного гостя кулинарного проекта "Пекельні борошна", хореографа, певца и шоумена Амадора Лопеса, предложил украинскую альтернативу латиноамериканским пирожкам эмпанадас.

Клопотенко решил приготовить аутентичные караимские пирожки – самое известное блюдо караимов Мелитополя. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для приготовления теста на пирожки "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты (в расчете на 12 шт.):

мука – 600 г

1 яйцо

соль – 2 ч. л.

уксус – 2 ст. л.

сливочное масло – 200 г

Для начинки:

фарш бараний – 500 г

соль – 1 ч. л.

перец – 1 ч. л.

лук – 1 шт.

вода - 100 мл

кинза – по вкусу

Для этого Евгений Клопотенко смешивает муку с яйцом, добавляет соль, уксус, размягченное сливочное масло и хорошо все вымешивает.

Чтобы приготовить начинку, добавляем к бараньему фаршу соль, перец, нарезанный кубиком лук и измельченную кинзу, а также воду – это сделает начинку очень сочной. Хорошо вымешиваем начинку.

Готовое тесто Евгений Клопотенко делит на 12 шариков и начинает формировать пирожки на припыленной мукой рабочей поверхности. Раскатываем каждый кусочек теста, в середину выкладываем начинку и залепляем пирожки, как на видео.

Выкладываем караимские пирожки на противень, застеленный пергаментом и смазанным растительным маслом, и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 30 минут.

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