В Украине зарегистрированы законопроекты по уголовной ответственности за топкоррупцию, которую стремятся приравнять к государственной измене.

Предложенные документы предусматривают внесение изменений в Уголовный кодекс относительно коррупционных нарушений в сфере правосудия. Они охватывают не только судей, но и тех, кто предлагает или получает взятки. Законодатели предлагают увеличить уголовную ответственность за эти преступления до максимального срока – пятнадцать лет лишения свободы.

Единственная разница между этими двумя обвинениями состоит в том, что в расследовании таких дел будут привлечены антикоррупционные органы, а не Служба безопасности Украины.

Председатель Комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов высказал мнение, что во время военного положения коррупционные преступления, связанные с вопросами обороны или важнейшими государственными аспектами, должны наказываться максимально строго.

Также он подчеркнул, что основным и значимым является именно содержание законопроекта – введение топкоррупции на один уровень с государственной изменой. Изменения ведомственной подследственности в документе не вносились, поэтому антикоррупционные органы продолжат осуществлять контроль за расследованием.

Напомним, ранее Офис президента не планировал вносить в Верховную Раду законопроект, позволяющий приравнять крупномасштабную коррупцию к государственной измене. Западные партнеры Украины выразили негативное отношение к этой идее, что послужило одной из причин отложения соответствующего законопроекта.

Источник: РБК-Украина.

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