Новый год – время празднований, веселья и множества впечатлений, однако когда праздничный ажиотаж уже прошел, перед нами стоит задача – убрать всю ту радость и праздничный беспорядок.

К счастью, это можно сделать быстро и эффективно. Вот несколько советов, как убрать после Нового года через 10 минут.

Начните с кухни:

Самый простой способ ускорить процесс уборки – сосредоточиться на кухне. Соберите все остатки блюд, посуды и продуктов в пакеты и положите в холодильник. Быстро протрите рабочую поверхность и ваша кухня будет смотреться намного опрятнее.

Займитесь елкой:

Удалите украшения и разверните искусственную елку, если она у вас есть. Сверните все украшения в коробки или пакеты, чтобы они не были по всему дому. Если у вас натуральная елка, легко подметайте царапины хвои и пожертвуйте ее в соответствии с местными экологическими инициативами.

Быстрый сбор подарочных бумаг:

Соберите все пакеты из подарков и положите их в одно место. Это поможет быстро избавиться от этого элемента беспорядка. Если у вас есть время, вы можете отправить их на переработку или использовать для других творческих проектов.

Блестящие слои:

Торопитесь собрать все блестящие декорации, такие как свечи, гирлянды или другие блестящие аксессуары. Они создают впечатление праздничного беспорядка, и их быстро убрать – это первый шаг к чистоплотности в вашем доме.

Ускоренная уборка ванной:

Если вы гостинец для праздников устраивали дома, быстро протрите раковину, уберите использованные полотенца и замените их новыми. Через 10 минут вы сможете создать впечатление свежести и чистоты в ванной комнате.

Используйте коробки:

Попытайтесь собирать разные вещи в коробки или корзины во время уборки. Это поможет вам более эффективно переносить вещи по комнате и быстрее сделает процесс уборки.

Не перегружайте себя:

Не пытайтесь справиться со всем сразу. Задайте себе задачу и фокусируйтесь на конкретных вещах. Это сделает процесс более управляемым и менее изнурительным.

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