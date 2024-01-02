Церковный праздник 2 января, у православных в этот день чтят память Игнатия Богоносца.

2 января день памяти Игнатия Богоносца – одна из версий называет святого носителем божественного духа, другая версия говорит о том, что маленького Игната носил на руках сам Спаситель.

Раньше верили, что человек, который родился 2 января - получает Божье благословение на всю жизнь.

День святого Игнатия Богоносца в народе называют "Куриное Рождество".

2 января украинцы уделяли внимание курятнику, ведь в середине зимы куры несут меньше яиц, поэтому их лучше кормили - в корм добавляли костную муку, вареные овощи, мел, яичную скорлупу.

Православные 2 декабря чтят святого праведного Иоанна Кронштадтского.

В Игнатьев день было принято счищать снег с инеем с яблонь для того, чтобы урожай в следующем году богатым.

Этот день нужно провести в кругу семьи, чтобы зарядиться силами и удачей для грядущих дел.

Предки верили, что праздник 2 января является опасным днем, когда по земле ходит много злых духов.

Для защити дома от зла, дом обходили с иконой в руках.

День отлично подходит для тихих домашних дел.

По народным поверьям, 2 января запрещено давать что-то в долг – к нищете.

Пускать домой через порог бедных и больных тоже нельзя – раньше верили, что ни несчастья с собой принесут.

Не рекомендуется оставлять в доме битую посуду – ее принято выкидывать.

Источник: unian.

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