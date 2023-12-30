Линолеум - это практичный и популярный материал для напольного покрытия, но со временем он может потерять свой первозданный вид и приобрести потертости или царапин.

К счастью, вы не должны тратить много денег на профессиональное обслуживание. Есть два обычных продукта, которые точно есть у вас дома и помогут вам привести линолеум в привлекательное состояние.

Очистка с использованием уксуса

Уксус – это удивительное средство для очистки, обладающее антисептическими и восстановительными свойствами. Для уборки линолеума вам понадобится:

Белый уксус

Вода

Мягкая тряпка или губка

Несколько капель любого моющего напольного средства

Шаги:

Разведите уксус и воду в соотношении 1:1. Нанесите эту смесь на линолеум, используя тряпку или губку. Подождите несколько минут, чтобы раствор успел проникнуть в грязь и пятна. Почистите поверхность мягкой тряпкой или губкой, добавляя несколько капель мыла для пола для более эффективной очистки. Протрите поверхность сухой тряпкой или тряпкой.

Восстановление с помощью масла для большей гибкости

Масло для ухода за деревянными поверхностями может прекрасно восстановить блеск и защитить линолеум от царапин. Вам понадобится:

Масло для ухода за деревянными поверхностями

Мягкая тряпка или губка

Шаги:

Нанесите небольшое количество масла на мягкую тряпку или губку. Равномерно распределите масло по всей поверхности линолеума. Дайте время маслу впитаться в материал, придавая ему блеск и восстанавливая цвет. Вытрите остатки масла сухой тряпкой или тряпкой.

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