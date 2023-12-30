К счастью, вы не должны тратить много денег на профессиональное обслуживание. Есть два обычных продукта, которые точно есть у вас дома и помогут вам привести линолеум в привлекательное состояние.
Очистка с использованием уксуса
Уксус – это удивительное средство для очистки, обладающее антисептическими и восстановительными свойствами. Для уборки линолеума вам понадобится:
- Белый уксус
- Вода
- Мягкая тряпка или губка
- Несколько капель любого моющего напольного средства
Шаги:
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Разведите уксус и воду в соотношении 1:1.
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Нанесите эту смесь на линолеум, используя тряпку или губку.
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Подождите несколько минут, чтобы раствор успел проникнуть в грязь и пятна.
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Почистите поверхность мягкой тряпкой или губкой, добавляя несколько капель мыла для пола для более эффективной очистки.
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Протрите поверхность сухой тряпкой или тряпкой.
Восстановление с помощью масла для большей гибкости
Масло для ухода за деревянными поверхностями может прекрасно восстановить блеск и защитить линолеум от царапин. Вам понадобится:
- Масло для ухода за деревянными поверхностями
- Мягкая тряпка или губка
Шаги:
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Нанесите небольшое количество масла на мягкую тряпку или губку.
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Равномерно распределите масло по всей поверхности линолеума.
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Дайте время маслу впитаться в материал, придавая ему блеск и восстанавливая цвет.
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Вытрите остатки масла сухой тряпкой или тряпкой.
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