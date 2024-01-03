Многие тоже столкнутся с неприятностями, но найдут решение своих проблем. Прочтите, чтобы узнать, что говорит ваш гороскоп.

Первая неделя 2024 года будет удачной для многих солнечных знаков, поскольку они станут свидетелями расцвета их личной жизни.

Поскольку космические энергии работают над созданием волшебной первой недели 2024 года, это идеальное время, чтобы получить представление о предстоящих днях и о том, как они пройдут для каждого солнечного знака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

На этой неделе в вашей личной жизни возникнут проблемы, но ваш доход улучшится. Ваши враги попытаются вам навредить, а время будет потрачено на ненужные задачи. Задержек в работе можно ожидать и в ближайшие дни.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В ближайшие дни ваш бизнес будет процветать, и дети придут с хорошими новостями. Хотя вы не будете чувствовать мотивации к работе, к концу этой недели ситуация улучшится. Неизвестные заботы будут заставлять вас волноваться в четверг и пятницу.

Близнецы (21 мая – 20 июня)



Возможны проблемы с кожей, могут возникнуть проблемы с глазами. Вы будете испытывать недостаток энтузиазма в работе, но ваш доход увеличится. Ваш бизнес потребует финансовой помощи, и вас будут беспокоить неожиданные проблемы.

Рак (21 июня – 22 июля)

В ближайшие дни вы станете свидетелем проблем, связанных с глазами и зубами. Хотя ваш бизнес будет процветать, в вашей работе будут проблемы. Вы можете даже спланировать поездку, но вам крайне важно научиться управлять гневом.

Лев (23 июля – 22 августа)



Эта неделя принесет прибавку к доходам, а ваша работа будет выполнена в срок. Вы по-прежнему будете полны энтузиазма, но не захотите проводить время с семьей. Будьте осторожны, потому что ваша карта рождения указывает на травму колена или заболевания кожи.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Планируется повышение по службе, что будет означать увеличение дохода. Если вы страдаете хроническим заболеванием, вы почувствуете облегчение от него. Работа будет завершена вовремя, и в субботу звезды сойдутся в пользу ваших финансов.

Весы (23 сентября – 22 октября)



Вы потратите много времени на ненужную работу, но командировки принесут успех. Во вторник и среду расходы увеличатся, что вызовет у вас напряжение. Карты рождения также указывают на проблемы со здоровьем, связанные с пищеварительной системой.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Люди, рожденные под этим знаком Солнца, будут беспокоиться о других и колебаться. Вы будете злиться, и ваш партнер также не решится вас поддержать. Суббота будет удачным днем, поскольку доходы увеличатся, но на этой неделе вам придется страдать от простуды и кашля.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)



Проблемы в жизни сохранятся, но вы найдете способ увеличить приток денег. Сейчас неподходящее время для инвестиций в бизнес или акции. Враги не смогут вам навредить, но чрезмерные траты станут поводом для беспокойства.

Козерог (22 декабря – 19 января)

На картах запланирована поездка, которая означает либо новую деловую сделку, либо впечатления. Несколько разрушителей станут активными в ближайшие дни. Но это будет недолгий этап, поскольку все начнет обретать форму во вторник и среду.

Водолей (20 января – 18 февраля)



Вы поддержите своих коллег и станете свидетелем того, как работа набирает обороты. Хорошие новости наполнят вашу жизнь счастьем, а отложенные финансы также очистятся. На выходных вам улыбнется удача, но, возможно, вам придется бороться с сильной болью в ногах.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Студенты, рожденные под этим знаком солнца, получат хорошие результаты, а женатые люди будут наслаждаться обществом своего партнера. В начале недели доходы увеличатся, но и враги попытаются испортить ваши планы. Если вы работаете, вы можете рассчитывать на повышение по службе.

Источник: herzindagi.

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