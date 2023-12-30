На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить "не" Киевский пирог.

"Он получается просто непревзойденным!", – советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Для коржей "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

белок – 240 г (примерно 7 яиц с1)

сахар – 330 г

фундук – 170 г (обжаренный и измельченный)

Для крема:

сироп (170 г сахара + 80 г воды)

желтки – 160 г

сливочное масло – 320 г

какао – 2 ст.л. (примерно 50 г)

Для декора:

фундук – 180 г

можно использовать кандурин (пищевые блестки)

Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова сбивает белки в пену, и постепенно добавляя сахар, доводит массу до устойчивой консистенции меренги. Затем добавляем измельченный фундук и аккуратно перемешиваем.

Делим смесь на две равные части. В разъемной форме выпекаем коржи в течение 1 часа при 140 градусах. Даем коржам остыть и достаем их из формы.

Чтобы приготовить крем, сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова варит сироп при температуре 113 градусов и проверяет его готовность, как на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз). Желтки комнатной температуры взбиваем до белого цвета. Тоненькой струйкой добавляем к взбитым желткам сироп и взбиваем в пышную пену.

Смазываем первый корж 1/3 крема и распределяем горстку фундука между слоями. К остальному крему добавляем какао и перемешиваем до однородности. Смазываем кремом с какао верх и бока торта.

Для стабилизации отправляем торт в холодильник на 3-4 часа. После этого украшаем торт сверху целыми орехами фундука (их можно подкрасить кандурином), а также измельченным фундуком по бокам.

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