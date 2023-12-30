На Львовщине депутаты установили сельскому голове ежемесячные премии 250% к зарплате.

Глава Розвадовской общины решил не отказываться от премий и доплат.

Так, депутаты сельского совета во Львовской области приняли решение о премировании сельского головы в 2024 году.

Председатель будет получать премии ежемесячно в 250% должностного оклада и другие надбавки.

Видео заседания, где приняли решение, появилось в Telegram-каналах, также сам председатель подтвердил утверждение премий.

Таким образом, сельскому голове установили:

премию ежемесячно в 250% от должностного оклада,

премию к государственным профессиональным праздникам, имеющую размер должностного оклада,

надбавку каждого месяца «за достижение в труде» в размере 50% должностного оклада.

Кроме того, сельскому голове принадлежит пособие на оздоровление и решение бытовых вопросов в размере среднемесячной зарплаты.

Председатель Роман Сидор подтвердил принятие такого решения и заявил, что такие премии у него есть с 2022 года.

Источник: Захід нет.

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