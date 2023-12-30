Глава Розвадовской общины решил не отказываться от премий и доплат.
Так, депутаты сельского совета во Львовской области приняли решение о премировании сельского головы в 2024 году.
Председатель будет получать премии ежемесячно в 250% должностного оклада и другие надбавки.
Видео заседания, где приняли решение, появилось в Telegram-каналах, также сам председатель подтвердил утверждение премий.
Таким образом, сельскому голове установили:
премию ежемесячно в 250% от должностного оклада,
премию к государственным профессиональным праздникам, имеющую размер должностного оклада,
надбавку каждого месяца «за достижение в труде» в размере 50% должностного оклада.
Кроме того, сельскому голове принадлежит пособие на оздоровление и решение бытовых вопросов в размере среднемесячной зарплаты.
Председатель Роман Сидор подтвердил принятие такого решения и заявил, что такие премии у него есть с 2022 года.
Источник: Захід нет.
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