30 декабря православная церковь также чтит память иудейского пророка Даниила.

Святой пророк Даниил был наследником иудейского рода и относился к "великим пророкам".

По причине того, что пророк Даниил славился предсказаниями - девушки в этот день хотели увидеть будущее.

Они гадали, как правило, на суженого: на трех лавровых листах писали имена отроков: Анания, Азария и Мисаила, затем клали их под подушку и ложились спать в надежде во сне увидеть будущего мужа.

В этот день нельзя целовать спящих детей, ведь есть риск, что скоро они могут заболеть.

Православная церковь 30 декабря запрещает ссориться, обижаться и обманывать.

Также нежелательно иметь любые дела с деньгами, ведь будут проблемы с финансами.

Кроме того, нельзя ходить пешком на большие дистанции.

Не рекомендуется прясть и шить, потому что это принесет несчастье.

Существуют народные приметы на 30 декабря, например, в этот день смотрели, какой сегодня день - если ясная погода - до потепления;

ветер с юга — значит ждите теплое лето и урожайный год;

в этот день слышите, что громко чирикают воробьи — к быстрой оттепели, а если не видно звезд на небе 30 декабря — погода изменится;

День ангела в эту дату празднуют владельцы таких имен Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан.

Источник: unian.

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