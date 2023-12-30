Звезда «1+1» Маричка Падалко рассказала, как приготовить быстрый «мраморный» торт (кекс) на Новый год.
Рецептом вкусного кекса Маричка Падалко поделилась на своей странице в Инстаграме.
«Мы с дочерью замесили тесто за пять минут и просто оставили выпекать до готовности в мультиварке. Духовка - тоже вариант!», - рассказывала Маричка Падалко на своей странице в Инстаграм.
Для приготовления быстрого кекса на Новый Год понадобятся следующие ингредиенты: смесь для шоколадных мафинов, смесь для ванильных мафинов с апельсиновой цедрой, 4 яйца, 200 мл растительного масла, 200 мл воды, масло, чтобы смазать форму.
Кекс на Новый Год.
Ход приготовления достаточно простой. По словам Мирички Падалко, сначала в двух отдельных мисках следует приготовить смесь по инструкции - то есть к каждой добавить 2 яйца, 100 мл воды и 100 мл масла. Следующий шаг – необходимо смазать форму маслом и выливать туда одновременно апельсиновую и шоколадную смеси.
«Далее можно немного «поиграть» соломинкой, чтобы создать «узоры» внутри теста. Дальше выпекаем до готовности в мультиварке», - говорила Маричка Падалко.
По словам Марички Падалко, в их случае это было полтора часа на автоматической функции выпечки (без установления температуры) при диаметре формы 20 см.
"Если можете у себя выставлять температуру, то это будет 150-180 С", - добавила Падалко.
Кекс на Новый Год.
Если речь идет о приготовлении кекса в духовке, может потребоваться от часа до 1 часа 15 мин. при температуре 175-180 С.
«Проверяем готовность деревянной палочкой. Она должна быть сухой», - объяснила Маричка Падалко.
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