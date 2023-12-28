В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить теплый салат с тыквой и печенью.
Этот вкусный и полезный салат может стать отличным дополнением и праздничного стола, и обычного семейного ужина.
Для приготовления салата с тыквой и печенью "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- 300 г тыквы
- 300 г куриной печени
- 20 г кукурузного крахмала
- растительное масло рафинированное для жарки
- салатный микс
- 50 г сыра фета
- 1/4 красной луковицы
- 10 г тыквенных семян
- несколько столовых ложек ароматного растительного масла
- лимонный сок
- соль
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская чистит тыкву от кожуры и семян, нарезает небольшими кусочками примерно 3х3 см, выкладывает на пергамент, немного подсаливает, поливает ароматным маслом и отправляет в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут.
Печень сначала промываем и просушиваем, обваливаем ее в кукурузном с добавлением соли.
"Обжарьте на разогретой сковороде, на традиционном рафинированном масле с двух сторон по несколько минут. Выложите готовую печень на бумажное полотенце, дайте ей время отдохнуть. Не пересушите ее!", – объясняет "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
Чтобы приготовить заправку к салату, смешиваем несколько столовых ложек растительного масла с лимонным соком и солью по вкусу.
В тарелку для подачи "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает салатные листья, тоненько нарезанный лук, добавляет заправку, выкладывает теплую тыкву, обжаренную печень, кусочки феты и семена тыквы, подсушенные на сухой сковороде.
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