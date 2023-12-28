Аюрведический терапевт Мария Ланг сделала расклад таро и рассказала, что зимой россияне будут активизироваться на Купянском направлении, а под обстрелами больше всего будет Харьков.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Давай посмотрим январь. Будет ли у нас продолжаться поддержка от партнеров? И февраль. Будут ли попытки врага снова зайти с Сумского направления?

Январь на самом деле будет самым успешным месяцем нашего года, потому что будет заключено очень много соглашений, выделена помощь, президента должны нашего чем-то наградить, будет определенный триумф и опять об Украине заговорят во всем мире, опять Украина на какой-то момент станет на первых полосах информационных ресурсов. То есть январь опять обратит взоры, и с положительной очень энергией разовьется на нашей стране.

Говорит расклад уже сразу о том, что будут продолжаться обстрелы, что уже прямо сразу же после Нового года они начнут активное наступление на одном из направлений. То есть у нас идет все-таки агрессивная атака, она будет в январе. И пробита защита, где-то ПВО не сработает.

Именно на январь под большей угрозой идет Харьков. Что касается Сумской области, нет, там не будет у них прорыва пока что, все будет спокойно. Я могу сказать, что более благополучным будет январь в плане обстрелов для Киева и Одессы.

Но вот, видимо, Купянское направление они начнут активизировать в январе. То есть, видите, у них тоже планы меняются постоянно. Тут больше похоже на то, что они попытаются и обстреливать Харьков, и где-то продвинуться именно на Купянском направлении.

Как сообщала Politeka, Бюн сообщила, что россиянам не хватает летчиков высокого класса, а с флотилией вообще ситуация плачевная.

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