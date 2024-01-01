В Киевской области присвоили землю воинской части, в Минобороны раскрыли детали.

В Киевской области Министерство обороны Украины вернуло в собственность 10 гектаров земель в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Киевский апелляционный суд принял решение вернуть Министерству обороны Украины участок, где находится воинская часть.

Сообщается, что рыночная стоимость земли составляет около 100 миллионов гривен.

Известно, что 10 гектаров были присвоены в 2016 году.

Также в ведомстве добавили, что во времена СССР в этой земле были проложены кабельные линии связи и питания военного городка.

Тем не менее, в 2016 году 20 гектаров земель обороны противоправно вывели из сферы управления ведомства.

Но уже после возвращения Министерству обороны 10 гектаров этих земель продолжается работа над возвращением остальной территории.

Для наказания виновных следователи Нацполиции Украины при содействии оборонного ведомства проводят расследование.

В настоящее время семи лицам, причастным к отчуждению земель, объявлено подозрение в совершении преступлений по статьям 364 и 366 Уголовного кодекса Украины.

Недавно сообщалось, что майор военного госпиталя требовал взятки от раненых бойцов, решивших в суде.

19 июля того года в его служебном кабинете он получил взятку в сумме 1000 долларов США от военного. Ему он пообещал признать его ограниченно подходящим для службы в тыловых частях.

На суде он признал свою вину и заключил соответствующее соглашение с прокурором. Учитывая обстоятельства дела, судья признала майора виновным во взяточничестве по ч. 2 ст. 369-2 и наложила штраф в размере 51 тысячи гривен.

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