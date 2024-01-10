Жительница Кривого Рога предлагала украинцам услуги по поиску работы за границей.

В Кривом Роге женщина предлагала услуги по поиску работы.

По преступной схеме женщина успела обмануть шестерых украинцев из разных областей страны на сумму около 50 тысяч гривен.

Об этом уведомили в пресс-службе ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

48-летняя женщина в сети размещала объявления о предоставлении услуг в поисках работы за границей.

Главным условием мошенницы была подписка за получение пакета документов по "трудоустройству".

После получения подписки на банковскую карту от клиентов – женщина исчезала.

По месту прописки фигурантки, правоохранители изъяли компьютерную технику, телефоны, сим-карты, банковские карты, блокноты с записями и фейковые договоры о предоставлении "услуг".

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге люди устроили давку во время открытия супермаркета, где пообещали раздать бесплатно некоторые продукты.

Открытие нового супермаркета превратилось в массовую давку.

Как сообщают местные телеграммы, в супермаркете накануне пообещали каждому посетителю "вручить" бесплатный килограмм муки и литр растительного масла.

"АТБ пообещали подарки в виде килограмма муки и литра масла, поэтому у людей «выпали фары» и они превратились в зверей", - пишут в телеграмм-канале.

В сети часть комментаторов осудили поведение криворожцев, однако нашлись и те, кто с пониманием отнесся к "жажде" людей бесплатно получить продукты.

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