В Кривом Роге женщина предлагала услуги по поиску работы.
По преступной схеме женщина успела обмануть шестерых украинцев из разных областей страны на сумму около 50 тысяч гривен.
Об этом уведомили в пресс-службе ГУ Нацполиции Днепропетровской области.
48-летняя женщина в сети размещала объявления о предоставлении услуг в поисках работы за границей.
Главным условием мошенницы была подписка за получение пакета документов по "трудоустройству".
После получения подписки на банковскую карту от клиентов – женщина исчезала.
По месту прописки фигурантки, правоохранители изъяли компьютерную технику, телефоны, сим-карты, банковские карты, блокноты с записями и фейковые договоры о предоставлении "услуг".
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге люди устроили давку во время открытия супермаркета, где пообещали раздать бесплатно некоторые продукты.
Открытие нового супермаркета превратилось в массовую давку.
Как сообщают местные телеграммы, в супермаркете накануне пообещали каждому посетителю "вручить" бесплатный килограмм муки и литр растительного масла.
"АТБ пообещали подарки в виде килограмма муки и литра масла, поэтому у людей «выпали фары» и они превратились в зверей", - пишут в телеграмм-канале.
В сети часть комментаторов осудили поведение криворожцев, однако нашлись и те, кто с пониманием отнесся к "жажде" людей бесплатно получить продукты.
Последние новости Украины:
Вещи из секонд-хенда: как быстро избавиться от неприятного запаха.
А еще Politeka писала, что постный борщ обойдется украинцам дешевле: цены на продукты падают, но не все
Также Politeka сообщала, что как правильно выбрать пижаму на зиму: готовимся к холодам и блекауту