Новогодние праздники – время, когда каждая хозяйка пытается создать особую атмосферу и порадовать свою семью чудесной едой. Один из лучших вариантов салата – это "Елка", которая точно украсит ваш стол и подарит вкусовые впечатления.
Ингредиенты:
- 400 г куриного филе
- 4 яйца
- 200 г твердого сыра
- 200 г маринованных огурцов
- 200 г вареного картофеля
- 200 г майонеза
- Соль и перец по вкусу
- Зелень для украшения
Инструкция:
Приготовление ингредиентов:
- Куриное филе варите до готовности, а затем нарежьте его мелкими кубиками.
- Яйца тоже варите, а затем измельчите их.
- Твердый сыр трите на терке.
- Маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками.
- Картошку варите и нарежьте также небольшими кубиками.
Сбор салата:
- Внутрь плоского блюда выложите куриное филе, равномерно распределите его.
- Сверху филе равномерно расположите нарезанные яйца.
- Далее добавьте слой сыра.
- На этом этапе можно натереть немного соли и перца по вкусу.
- Поставьте следующий слой – маринованные огурцы.
- Затем добавьте слой нарезанного картофеля.
Формирование "Елки":
- Сверху салата добавьте майонез, растушуйте его умеренно, стараясь сделать форму елки.
- Зелень используйте для украшения. Из нее можно сделать веточки и веточки елки.
Подача на стол:
- Украсьте боковые стороны салата остатками сыра или зеленью.
- Поставьте салат в холодильник на несколько часов, чтобы он настоялся, и все вкусы слились вместе.
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