Новогодние праздники – время, когда каждая хозяйка пытается создать особую атмосферу и порадовать свою семью чудесной едой. Один из лучших вариантов салата – это "Елка", которая точно украсит ваш стол и подарит вкусовые впечатления.

Ингредиенты:

  • 400 г куриного филе
  • 4 яйца
  • 200 г твердого сыра
  • 200 г маринованных огурцов
  • 200 г вареного картофеля
  • 200 г майонеза
  • Соль и перец по вкусу
  • Зелень для украшения

Инструкция:

Приготовление ингредиентов:

  1. Куриное филе варите до готовности, а затем нарежьте его мелкими кубиками.
  2. Яйца тоже варите, а затем измельчите их.
  3. Твердый сыр трите на терке.
  4. Маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками.
  5. Картошку варите и нарежьте также небольшими кубиками.

елка

Сбор салата:

  • Внутрь плоского блюда выложите куриное филе, равномерно распределите его.
  • Сверху филе равномерно расположите нарезанные яйца.
  • Далее добавьте слой сыра.
  • На этом этапе можно натереть немного соли и перца по вкусу.
  • Поставьте следующий слой – маринованные огурцы.
  • Затем добавьте слой нарезанного картофеля.

Формирование "Елки":

  • Сверху салата добавьте майонез, растушуйте его умеренно, стараясь сделать форму елки.
  • Зелень используйте для украшения. Из нее можно сделать веточки и веточки елки.

елка

Подача на стол:

  • Украсьте боковые стороны салата остатками сыра или зеленью.
  • Поставьте салат в холодильник на несколько часов, чтобы он настоялся, и все вкусы слились вместе.

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