Новогодние праздники – время, когда каждая хозяйка пытается создать особую атмосферу и порадовать свою семью чудесной едой. Один из лучших вариантов салата – это "Елка", которая точно украсит ваш стол и подарит вкусовые впечатления.

Ингредиенты:

400 г куриного филе

4 яйца

200 г твердого сыра

200 г маринованных огурцов

200 г вареного картофеля

200 г майонеза

Соль и перец по вкусу

Зелень для украшения

Инструкция:

Приготовление ингредиентов:

Куриное филе варите до готовности, а затем нарежьте его мелкими кубиками. Яйца тоже варите, а затем измельчите их. Твердый сыр трите на терке. Маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками. Картошку варите и нарежьте также небольшими кубиками.

Сбор салата:

Внутрь плоского блюда выложите куриное филе, равномерно распределите его.

Сверху филе равномерно расположите нарезанные яйца.

Далее добавьте слой сыра.

На этом этапе можно натереть немного соли и перца по вкусу.

Поставьте следующий слой – маринованные огурцы.

Затем добавьте слой нарезанного картофеля.

Формирование "Елки":

Сверху салата добавьте майонез, растушуйте его умеренно, стараясь сделать форму елки.

Зелень используйте для украшения. Из нее можно сделать веточки и веточки елки.

Подача на стол:

Украсьте боковые стороны салата остатками сыра или зеленью.

Поставьте салат в холодильник на несколько часов, чтобы он настоялся, и все вкусы слились вместе.

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