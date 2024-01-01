Как очистить скатерть от жирных пятен – проблема, которая знакома всем хозяйкам, особенно в праздничные дни.

К счастью, есть эффективные и простые способы, как очистить скатерть от жирных пятен. Даже устаревших, пишет Politeka.net.

Так, жирные пятна и жир можно очистить с помощью жидкости для мытья посуды, желчного мыла или жидкого моющего средства и теплой воды.

Так, жирные пятна на скатерти следует стирать как можно быстрее в очень теплой воде.

Замыть пятно на праздничной скатерти можно, не снимая его со стола. Сначала налейте горячую воду на пятно, нанесите стиральный порошок или жидкость для мытья посуды.

Как очистить скатерть от жирных пятен.



Также для лучшего эффекта можно добавить столовую ложку белого уксуса.

Подождите 15 минут и смойте все горячей водой. Просушите место, где было пятно полотенцем.

Но этот способ не подойдите в том случае, если скатерть из ткани, на которой остаются разводы.

Еще один способ, как очистить скатерть от жирных пятен – смешайте соль с водой, чтобы получилась густая однородная масса.

Нанесите массу на пятно на полчаса-час, а затем смойте небольшим количеством теплой воды.

Отличным средством для удаления жирных следов станет тальк или мел. Достаточно присыпать этими веществами пятно, сверху положить промокательную бумагу и тщательно погладить утюгом. Если это не помогло, то следует оставить скатерть, посыпанную тальком или мелом, на ночь, а затем повторить то же самое.

Как очистить скатерть от жирных пятен.



Отметим, что при выведении любых пятен со скатерти необходимо обращать внимание на символы стирки на этикетке.

Очищая скатерть от пятен, избегайте растирающих движений, чтобы не распространить пятно.

Если нужно очистить скатерть от устаревшего пятна, подойдет дешевый и простой способ – натрите мыло на терке, растворите в воде, замочите скатерть.

Затем постирайте скатерть в машинке или руками.

Можно использовать отбеливатель, если скатерть белого цвета.

Последние новости Украины:

Как очистить сковороду от запаха рыбы – проверенные способы.

Чтобы еда не прилипала к сковороде – действенный и простой способ, который решит проблему.

Как быстро отмыть духовку от любой грязи и жира – простые средства.