Новогодние праздники – время веселых и теплых моментов в кругу семьи и друзей, и аромат свежего выпеченного печенья в это время всегда создает атмосферу тепла и уюта.

Если вы ищете легкий и вкусный рецепт для создания незабываемого десерта, то "Снежки" – это именно то, что вам нужно. Это печенье не только просто в приготовлении, но и буквально тает во рту, оставляя настоящий вкус праздничного настроения.

Ингредиенты:

250 г масла (свежее, комнатной температуры)

1 стакан сахара

2 чайные ложки ванильного сахара

1 яйцо

4 стакана муки

1 чайная ложка разрыхлителя теста

Щепотка соли

Пудра сахара для осыпания

Инструкции:

Приготовление теста: В большой миске взбить мягкое масло с сахаром и ванильным сахаром до однородности. Добавить яйцо и продолжать взбивать.

Добавление сухих ингредиентов: Всыпать муку, разрыхлитель теста и щепотку соли в смесь и перемешать, пока не образуется мягкое тесто. Формирование "Снежок": Сформировать небольшие шарики из теста, расположить их на пекарском листе, покрытом бумагой для выпечки. Выпекание: Разогреть духовку до 180 градусов. Разместите шарики на пекарских листьях с небольшими расстояниями друг от друга и выпекайте в течение 12-15 минут или до золотисто-коричневого цвета. Украшение: После выпечки удалите печенье из духовки и охладите. Обсыпьте печенье пудрой сахара, чтобы создать эффект снежинок.

На стол! Ваши "Снежки" готовы к подаче! Подавайте их на праздничном столе или упаковывайте в красивые подарочные коробочки как отличный подарок для родных и друзей.

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