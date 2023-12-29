Если вы ищете легкий и вкусный рецепт для создания незабываемого десерта, то "Снежки" – это именно то, что вам нужно. Это печенье не только просто в приготовлении, но и буквально тает во рту, оставляя настоящий вкус праздничного настроения.
Ингредиенты:
- 250 г масла (свежее, комнатной температуры)
- 1 стакан сахара
- 2 чайные ложки ванильного сахара
- 1 яйцо
- 4 стакана муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя теста
- Щепотка соли
- Пудра сахара для осыпания
Инструкции:
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Приготовление теста: В большой миске взбить мягкое масло с сахаром и ванильным сахаром до однородности. Добавить яйцо и продолжать взбивать.
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Добавление сухих ингредиентов: Всыпать муку, разрыхлитель теста и щепотку соли в смесь и перемешать, пока не образуется мягкое тесто.
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Формирование "Снежок": Сформировать небольшие шарики из теста, расположить их на пекарском листе, покрытом бумагой для выпечки.
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Выпекание: Разогреть духовку до 180 градусов. Разместите шарики на пекарских листьях с небольшими расстояниями друг от друга и выпекайте в течение 12-15 минут или до золотисто-коричневого цвета.
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Украшение: После выпечки удалите печенье из духовки и охладите. Обсыпьте печенье пудрой сахара, чтобы создать эффект снежинок.
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На стол! Ваши "Снежки" готовы к подаче! Подавайте их на праздничном столе или упаковывайте в красивые подарочные коробочки как отличный подарок для родных и друзей.
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