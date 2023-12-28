Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что отправить на фронт во время мобилизации в Украине 100 тысяч работников полиции - сейчас нельзя реализовать, ведь примерно столько сейчас и работает в ведомстве.

Выговский заявил, что на сегодняшний день есть около 100 тысяч действующих полицейских, "то есть тех, кто в погонах".

Из них 20 тысяч женщин, 80 тысяч мужчин и каждый день из них заступает на службу около 20 тысяч в наряд - это одна смена.

"Также около 15 тысяч следователей и дознавателей, 20 тысяч оперативников и тысячи воюющих на фронте людей, в частности, подразделение "Лють", - говорит Выговский.

По словам главы Нацполиции, сейчас, в разгар мобилизации в Украине, работа ведомства сосредоточена на безопасности страны.

"Поэтому относительно предложения мобилизовать 100 тысяч полицейских могу сказать, что мы уже максимально задействованы в составе Сил безопасности и обороны, а также заботимся и о внутреннем фронте и безопасности внутри страны", - добавил глава Нацполиции.

Источник: Украинские новости.

Напомним, мобилизация в Украине продолжается, между тем военный сообщил, что игнорирование повесток создает серьезную проблему.

Бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий заявил, что следующий год может стать не победным для Украины, а наоборот.

"И это надо говорить, потому что если мы не мобилизуемся во всех смыслах этого слова, то следующий год для нас будет не то что не победным, а маятник может пойти в обратную сторону”, - подчеркнул Дикий, комментируя ситуацию, которая сложилась в разгар мобилизации в Украине.

Военный добавил, что сейчас в период действия мобилизации в Украине "маятник" расположен примерно по середине, потому что оккупанты тоже испытывают проблемы с солдатами на передовой.

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