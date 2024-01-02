Пятна на одежде могут появиться от брызг при приготовлении, от разлитого соуса во время обеда или от неудачного прикосновения масляными руками.

Жирные пятна на одежде – это вечная проблема, с которой каждый из нас сталкивается со временем. Однако если вы выросли в семье, где бабушка передала матери некоторые тайные лайфхаки, вы, возможно, уже знаете, как удалить эти неприятные пятна. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Соль и лимонный сок: Две силы природы

Смесь соли и лимонного сока оказывается очень эффективной в борьбе с жирными пятнами. Нанесите смесь на пятно, дайте ему немного подсохнуть, а затем удалите остатки. Лимонный сок отбеливает, а соль впитывает жир.

Кукурузный крахмал: Известный семейный лайфхак

Кукурузный крахмал – это еще одно средство, которое передается из поколения в поколение. Насыпьте немного крахмала на пятно, подождите несколько часов или даже в течение ночи, а затем удалите его щеткой или просто встряхните. Крахмал впитывает жир и оставляет ткань без пятна.

Моющее средство для посуды: Самое привычное, но не менее эффективное

Моющее средство для посуды – не только для мытья тарелок. Нанесите немного моющего средства на пятно, трением снимите загрязнение, а затем промойте ткань. Моющие средства эффективно растворяют жир и облегчают его удаление.

Горячая вода и содовый раствор: Универсальный способ

Залейте горячей водой жирное пятно, затем нанесите раствор соды (1 чайная ложка соды на 1 чашку воды). Дайте раствору работать в течение 15-20 минут, а затем удалите остатки. Горячая вода открывает поры ткани, а сода растворяет жир.

Уксус: Натуральный и безопасный

Уксус – отличный растворитель жира. Смочите пятно уксусом, оставьте на несколько минут, а затем удалите остатки. Помните о том, чтобы проверить стойкость ткани к уксусу во избежание повреждения.

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