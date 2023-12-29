Православная церковь 29 декабря чтит память Вифлеемских младенцев, которые принято считают первыми мучениками Христа, хотя они не знали о нем.

Подвиг Вифлеемских младенцев символизирует невинность, чистоту и самопожертвование.

В этот день еще один церковный праздник, 29 декабря – день памяти преподобных Марка, Феофила, Иоанна.

Издавна этот день был морозным и очень снежным, земля была покрыта толстым слоем снега, однако в наше время этот день обычно проходит без морозов.

29 декабря наши предки старались провести с пользой, например, чинили сломанные вещи, занимались ремонтом, убирали в саду или сарае и так далее.

В этот день не желали здоровья и счастья из-за риска, что все свершится наоборот.

Эту дату наши предки часто называли Страшным днем и верили, что на землю сходится всяческая нечисть.

29 декабря нельзя употреблять алкоголь, лениться, есть риск навлечь на себя гнев святых.

Не рекомендуется оставлять постель неубранной в этот день.

Приметы 29 декабря

Раньше говорили - какая погода 29 декабря, таким будет апрель в следующем году.

Мороз рисует узоры на окнах в этот день - холода продержатся еще 20 дней.

Морозная и снежная погода - предвещают суровую зиму.

Источник: ТСН.

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