Время от времени, при пользовании микроволновкой может возникнуть неприятный запах, который может перейти на ваши блюда.

Микроволновка - неотъемлемая часть кухонного интерьера для многих людей. Она быстро нагревает и разогревает еду, обеспечивая нам быстрый и удобный способ приготовления. Как устранить проблему неприятного запаха в этой технике? Вот два легких способа, которые помогут вам убрать неприятный запах и сделать вашу микроволновку свежей и приятной.

Лимонная освежающая паровая процедура:

Одним из эффективных способов выведения неприятного запаха из микроволновки является использование лимона. Лимон обладает естественными антисептическими и освежающими свойствами, которые помогут избавиться не только от запаха, но и бактерий.

Чтобы провести процедуру:

Возьмите кожуру из лимона и нарежьте его на несколько кусочков.

Уложите кусочки лимона в миску с водой и добавьте несколько ложек уксуса.

Поставьте миску с водой, лимоном и уксусом в микроволновку.

Включите микроволновку на высокую мощность в течение 5-10 минут, пока вода не начнет кипеть и создавать пар.

Получаемая паровая смесь лимона и уксуса проникнет во все уголки микроволновки, выводя из нее неприятный запах и обеспечивая свежий цитрусовый аромат.

Сода и вода для углубленного очищения:

Сода – еще одно замечательное средство для очищения и выведения запахов. Она поможет не только отнять аромат, но и очистить поверхность микроволновки от жиров и грязи.

Чтобы провести процедуру:

Смешайте 1/4 чашки соды с 1 чашкой воды, образуя пасту.

Смажьте пасту по внутренней поверхности микроволновки, особенно учитывая места, где может остаться запах.

Оставьте пасту на 15-20 минут.

Вытрите влажной тряпкой или мягкой тряпкой, чтобы вывести пасту вместе с грязью и запахами.

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