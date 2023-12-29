Микроволновка - неотъемлемая часть кухонного интерьера для многих людей. Она быстро нагревает и разогревает еду, обеспечивая нам быстрый и удобный способ приготовления. Как устранить проблему неприятного запаха в этой технике? Вот два легких способа, которые помогут вам убрать неприятный запах и сделать вашу микроволновку свежей и приятной.
Лимонная освежающая паровая процедура:
Одним из эффективных способов выведения неприятного запаха из микроволновки является использование лимона. Лимон обладает естественными антисептическими и освежающими свойствами, которые помогут избавиться не только от запаха, но и бактерий.
Чтобы провести процедуру:
- Возьмите кожуру из лимона и нарежьте его на несколько кусочков.
- Уложите кусочки лимона в миску с водой и добавьте несколько ложек уксуса.
- Поставьте миску с водой, лимоном и уксусом в микроволновку.
- Включите микроволновку на высокую мощность в течение 5-10 минут, пока вода не начнет кипеть и создавать пар.
Получаемая паровая смесь лимона и уксуса проникнет во все уголки микроволновки, выводя из нее неприятный запах и обеспечивая свежий цитрусовый аромат.
Сода и вода для углубленного очищения:
Сода – еще одно замечательное средство для очищения и выведения запахов. Она поможет не только отнять аромат, но и очистить поверхность микроволновки от жиров и грязи.
Чтобы провести процедуру:
- Смешайте 1/4 чашки соды с 1 чашкой воды, образуя пасту.
- Смажьте пасту по внутренней поверхности микроволновки, особенно учитывая места, где может остаться запах.
- Оставьте пасту на 15-20 минут.
- Вытрите влажной тряпкой или мягкой тряпкой, чтобы вывести пасту вместе с грязью и запахами.
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