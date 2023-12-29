Посмотрите, что вас ждет в эти последние дни года, в этом гороскопе. Ваше предсказание может дать вам все ответы, которые вам нужны прямо сейчас.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, вы часто беспокоитесь о ситуациях, которые выходят за рамки вашего понимания и гораздо больше, чем необходимо. Сегодня может быть хороший день для вас, чтобы попытаться осознать, что такое ежедневное отношение только истощает вашу энергию, не принося никакой реальной пользы. Представьте себе, что дела идут более чем хорошо, хотя, возможно, и немного медленно. Но не волнуйтесь, потому что, даже если все идет медленно, все происходит в позитивном ключе. Вы приближаетесь к отличному этапу, не позволяйте негативу взять верх в таких ситуациях, вы умнее этого. Сегодня вам может поступить невероятное предложение о работе. У вас уже есть работа, но не отказывайтесь от нее сразу или, по крайней мере, пока. Сейчас не стоит принимать поспешных решений. Прежде чем сказать «нет», узнайте все подробности этого нового предложения, ведь оно может иметь гораздо лучшие условия, чем те, которые есть у вас на нынешней работе.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец, если сегодня ты столкнешься с проблемой, которой не ожидал, не стесняйся обратиться к человеку, который всегда знает, как вытащить твои каштаны из огня. У них снова может быть решение одной из ваших проблем. Отложите свою гордость и просите о помощи со смирением, потому что вы знаете, что просить о помощи, когда она необходима, разумно. Если вы получили хороший совет, следуйте ему без колебаний, даже если вы думаете, что он не имеет особого смысла. Это могло бы вытащить вас из большой передряги. Не чувствуйте себя слабыми или униженными из-за того, что приняли эту помощь извне; напротив, это признак ума. Что касается экономического уровня, важно внимательно проверять свои счета, потому что с вас могут взимать плату, которую вы не должны платить. Будьте осторожны, потому что в наши дни надбавки являются повседневным явлением.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, некоторые новости сегодня могут порадовать вас, но могут вызвать сильный дискомфорт. Хотя вам может быть трудно в этом признаться, вы можете почувствовать легкий след зависти к чьим-либо достижениям, особенно если этот успех является целью, к которой вы давно стремитесь. Вам нужно отпустить эти чувства, так как они не принесут вам никакой пользы и могут только навредить. Не завидуйте и не завидуйте достижениям других, иначе вы можете стать очень токсичным. Очень важно, чтобы вы каждый день старались ценить свои собственные заслуги и то, чего вы достигаете самостоятельно, не обращая внимания на то, что делают другие. Практикуйте благодарность, поскольку это важная часть жизни и она может принести вам большую пользу. Продолжайте, как всегда, стремиться к самосовершенствованию, а не к тому, чтобы быть выше других.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, возможно, какой-то негативный опыт влияет на вашу способность найти идеального человека, с которым можно разделить свою жизнь. Возможно, вы начали терять уверенность в других и, возможно, даже начали терять уверенность в себе, и это то, от чего вы не можете отказаться. Сегодня постарайтесь начать лучше узнавать людей, прежде чем отмахиваться от них за первое, что вам не нравится . Не позволяйте прошлому опыту заставлять вас всегда жить в одиночестве и никому не доверять. В семейном окружении вы можете сегодня столкнуться с серьезной проблемой. Возможно, здесь нет необходимости приводить веские аргументы. Не ввязывайтесь сразу, даже если ситуация действует вам на нервы и вы думаете, насколько она несправедлива. Подождите несколько дней и вы увидите, как все снова разрешится.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев, твой партнер чувствует, что ты ежедневно держишь его в стороне. Ваши многочисленные обязанности заставили их почувствовать себя брошенными, и это неправильно. Важно, чтобы сегодня вы не давали им чувствовать себя одинокими. Вы прекрасно знаете, как справиться с этой ситуацией, так как знаете ее как свои пять пальцев, поэтому постарайтесь перенаправить ситуацию. Кроме того, на профессиональном фронте у вас, скорее всего, сегодня будет отличный день, особенно если вы посмотрите на свои финансовые и деловые дела. Воспользуйтесь благоприятными астрологическими влияниями в этой области, но если вам необходимо подписать какие-либо документы, постарайтесь прочитать весь мелкий шрифт, если хотите избежать возможных неудобств. Если вас просят сотрудничать по предмету, который не является вашей специальностью, постарайтесь быть честными в этом и поверьте, что это не та область, в которой вы хороши. Ничего страшного, проблема будет в том, чтобы создать впечатление, что вы знаете что-то ненастоящее.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, если у вас сейчас стабильные отношения или вы живете вместе со своим партнером, возможно, сейчас самое время начать значительно экономить. Хотя вы прекрасно себя чувствуете в своем любовном гнездышке, правда в том, что оно становится все меньше и меньше. Особенно, если вы планируете расширить свою семью за счет домашнего животного или ребенка. У вас много сомнений, но ясно, что ваши отношения в настоящее время работают и другие аспекты вашей жизни в порядке, поэтому, возможно, сейчас самое время подумать о том, чтобы сделать этот важный шаг. Звезды дадут вам возможность получить то, к чему вы стремитесь. Если вы хотите действовать самостоятельно, стать своим собственным начальником и никогда больше не зависеть ни от кого, то вам также может представиться возможность начать свой собственный бизнес. Рискните, даже если это вас пугает.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, вы каждый день стараетесь изо всех сил, чтобы достичь своей цели, но важно, чтобы вы измеряли свою энергию, чтобы не истощать себя или, что еще хуже, не поддаваться хронической усталости, которая не оставляет вас в покое. Сегодня вам может быть трудно встать с постели и вы почувствуете, что вашей привычной утренней энергии все больше не хватает. Поэтому, даже если вы думаете, что это контрпродуктивно, постарайтесь включить небольшую физическую активность в свой распорядок дня. Это не только поможет вам чувствовать себя лучше физически, но и даст отдых вашему разуму. Начните эти изменения сегодня, и через несколько недель вы начнете чувствовать себя намного лучше. Также было бы здорово, если бы вы могли проверить, правильно ли вы подходите к поставленным задачам. Возможно, при другом подходе у вас появится больше свободного времени и, следовательно, вы будете более отдохнувшими и в хорошем настроении.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, в настоящий момент ваши отношения кажутся более чем спокойными, но, возможно, вам было бы полезно добавить немного страсти в вашу повседневную жизнь. Хотя ваш партнер совсем не жалуется и всегда в хорошем настроении, правда в том, что он жаждет чего-то нового. Они также могут оценить более искренние жесты с вашей стороны. Избегайте рутины и однообразия, ищите возможности проявить свою любовь. Сегодня хорошая возможность показать свою самую романтическую, но и самую безумную сторону. То юношеское безумие, которое вы можете излучать, заставит их испытывать к вам по-настоящему глубокие чувства. Что касается вашей ситуации на работе , возможно, вы получили совет от одного из коллег, который не восприняли всерьез. Теперь, когда прошло некоторое время, вы понимаете, что были неправы.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, вы более чем способны с большой решимостью противостоять любой проблеме или вызову, которые могут встретиться на вашем пути. Способность преодолевать препятствия — более чем завидное качество, которым многие хотели бы обладать, но вы его имеете. Несмотря на трудности, которые жизнь может поставить на вашем пути, у вас есть невероятная способность вставать и начинать все сначала с красивой улыбкой, и этому можно позавидовать. Возможно, вам придется применить это качество сегодня из-за проблемы, которая может возникнуть у вас или у кого-то из вашего окружения, которого вы очень любите. Ваш партнер очень оценит такое ваше отношение, поскольку он не только любит вас, но и восхищается вами и знает, что сейчас не может быть без вас. Однако иногда вы пренебрегаете своей интуицией, которая в таких ситуациях является вашим лучшим другом.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, очень важно, чтобы вы сегодня достаточно отдохнули, особенно если вы собираетесь пойти на вечеринку 31-го числа. Это позволит вам лучше справиться со всей суетой дней, предшествующих концу года, и возможными неудачами, которые могут произойти в этот день. Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с неприятностями на работе. Избегайте слишком активной борьбы с ней, так как вполне возможно, что она будет решена без особых проблем. В это время вам необходимо сохранить всю свою энергию. Не чувствуйте себя виноватым, ведь вы не виноваты в этой проблеме, а даже если и виноваты, помните, что все совершают ошибки и непоправимых последствий это не повлечет. Вы можете извлечь уроки из ситуации и стремиться добиться большего завтра. Если сегодня кто-то пытается обвинить вас и заставляет вас чувствовать себя плохо, не позволяйте этому случиться. Не отступайте, смело примите ситуацию и дайте им понять, что никто не имеет права судить вас.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, сегодня вы, вероятно, почувствуете себя очень подавленным определенными требованиями или ожиданиями, которые ваш партнер может предъявлять к вам. Вполне вероятно, что они хотят многого каждый день, хотя вы, возможно, на данный момент не чувствуете такой преданности делу, как они. Сегодня вы столкнетесь с несколько сложной ситуацией из-за дисбаланса в ваших отношениях. Ваш партнер очень ценит, когда вы предугадываете его желания, поэтому, даже если вы еще не находитесь в той же эмоциональной точке, постарайтесь доставить ему удовольствие, потому что вы знаете, что это не его вина, а ваша, что вам трудно доверять другим. Но будьте осторожны: даже если вы не хотите говорить о своих чувствах, важно быть честным с самим собой. Если в какой-то момент вы почувствуете, что не готовы двигаться вперед, будьте вежливы и скажите об этом как можно лучше. Это правда, что вы переживаете страстный момент, но это еще не все.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, эти выходные преподнесут вам очень интересные сюрпризы. Сегодня вы обнаружите, что очень близкий вам человек сильно заинтересован в отношениях с вами, о чем вы раньше даже не подозревали. Хотя этот человек присутствует в вашей жизни ежедневно, вы никогда не обращали на него особого внимания, и поэтому это застало вас врасплох. Знание его интереса может пробудить ваше любопытство, особенно потому, что, обнаружив это, вы начнете считать, что этот человек совсем неплох. Возможно, они вас даже немного привлекут. Иногда ваша занятая повседневная жизнь заставляет вас упускать из виду эти важные вещи или ситуации, которые могут оказать большое влияние на вашу повседневную жизнь. Если из этого в конечном итоге возникнет роман, это может быть для вас чем-то реальным и значимым.

Источник: magic.horoscope.

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