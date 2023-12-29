Одним из таких непревзойденных блюд является шведский салат с крабовыми палочками. Это освежающий, изящный и вкусный десерт, который легко готовится и станет отличным дополнением к любой праздничной трапезе.

Ингредиенты:

  • 200 г крабовых палочек
  • 3 яйца
  • 200 г вареного картофеля
  • 1 свежий огурец
  • 1 морковь
  • 1/2 стакана горошек
  • 100 г майонеза
  • Соль и перец по вкусу

Инструкция:

  1. Приготовление крабовых палочек: Разобрать крабовые палочки на волокна, убрать оболочку. Можно использовать как крабовые палочки, так и свежие крабы разобранные на волокна.

  2. Варение яиц: Сварите яйца вкрутку, охлаждайте, очищайте и нарезайте на мелкие кубики.

  3. Приготовление картофеля: Варите картофель, охлаждайте и нарезайте на кубики.

салат

  1. Нарезание огурца и моркови: Очищайте и морковь очищайте и нарезайте на кубики.

  2. Сбор салата: Поместите нарезанные крабовые палочки, яйца, картофель, огурец, морковь и горошки в глубокую миску. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу.

  3. Смешивание и охлаждение: Тщательно перемешайте все ингредиенты, пока салат не станет однородным. Затем охлаждайте его в холодильнике по крайней мере в час.

  4. Подача: Подавайте шведский салат на стол, украшенный зелеными листьями или свежей зеленью по вкусу.

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