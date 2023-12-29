Одним из таких непревзойденных блюд является шведский салат с крабовыми палочками. Это освежающий, изящный и вкусный десерт, который легко готовится и станет отличным дополнением к любой праздничной трапезе.
Ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек
- 3 яйца
- 200 г вареного картофеля
- 1 свежий огурец
- 1 морковь
- 1/2 стакана горошек
- 100 г майонеза
- Соль и перец по вкусу
Инструкция:
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Приготовление крабовых палочек: Разобрать крабовые палочки на волокна, убрать оболочку. Можно использовать как крабовые палочки, так и свежие крабы разобранные на волокна.
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Варение яиц: Сварите яйца вкрутку, охлаждайте, очищайте и нарезайте на мелкие кубики.
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Приготовление картофеля: Варите картофель, охлаждайте и нарезайте на кубики.
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Нарезание огурца и моркови: Очищайте и морковь очищайте и нарезайте на кубики.
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Сбор салата: Поместите нарезанные крабовые палочки, яйца, картофель, огурец, морковь и горошки в глубокую миску. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу.
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Смешивание и охлаждение: Тщательно перемешайте все ингредиенты, пока салат не станет однородным. Затем охлаждайте его в холодильнике по крайней мере в час.
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Подача: Подавайте шведский салат на стол, украшенный зелеными листьями или свежей зеленью по вкусу.
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