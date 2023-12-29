Конденсат исчезнет навсегда: как приготовить собственноручно средство от "потения" окон

Зимой многие из нас сталкиваются с проблемой конденсата на окнах, и это неприятное явление не только ограничивает видимость, но и может стать причиной развития плесени и других проблем со здоровьем.