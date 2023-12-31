Такой десерт поражает своей простотой и вкусом, а его приготовление не отнимет у вас много времени. Представляем вашему вниманию идеальный рецепт для новогоднего стола – торт без выпечки и разрыхлителя.

Ингредиенты:

  • Печенье: 400 г (можно взять ванильное или шоколадное).
  • Какао-порошок: 2-3 ст. ложки.
  • Сахар: 1 ч. ложка.
  • Масло сливочное или растительное масло: 200 г.
  • Молоко: 1 стакан.
  • Ванильный сахар: 1 ч. ложка.
  • Орехи (орехи, орешки, миндаль): 100 г.
  • Сухофрукты (курага, красный или черный изюм): 100 г.
  • Шоколад: 100 г (для глазури).
  • Кокосовая стружка: по желанию (для обсыпки).

Порядок приготовления:

  1. Мелко растереть печенье. Вы можете использовать блендер или просто растереть его руками.

  2. Добавить какао-порошок и сахар. Смешайте все сухие ингредиенты в глубокой миске.

  3. Разогреть масло и добавить его в печенье. Масло придает торту неповторимый вкус и таинственный аромат.

  4. Добавить молоко и ванильный сахар. Смешайте все ингредиенты до однородной массы.

Бенто-торт

  1. Добавить орехи и сухофрукты. Это придаст торту хрустящие и сочные.

  2. Выложите массу в форму для торта. Равномерно распределите ее по всей форме.

  3. Подготовьте глазурь: Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке.

  4. Залейте торт глазурью. Равномерно распределите шоколад по поверхности торта.

  5. Поставьте торт в холодильник. Дайте ему застыть в течение 3-4 часов или лучше на ночь.

  6. Украсьте кокосовой стружкой перед подачей. Это придаст торту эстетичный вид и неповторимый вкус.

Бенто-торт

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