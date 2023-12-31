Такой десерт поражает своей простотой и вкусом, а его приготовление не отнимет у вас много времени. Представляем вашему вниманию идеальный рецепт для новогоднего стола – торт без выпечки и разрыхлителя.
Ингредиенты:
- Печенье: 400 г (можно взять ванильное или шоколадное).
- Какао-порошок: 2-3 ст. ложки.
- Сахар: 1 ч. ложка.
- Масло сливочное или растительное масло: 200 г.
- Молоко: 1 стакан.
- Ванильный сахар: 1 ч. ложка.
- Орехи (орехи, орешки, миндаль): 100 г.
- Сухофрукты (курага, красный или черный изюм): 100 г.
- Шоколад: 100 г (для глазури).
- Кокосовая стружка: по желанию (для обсыпки).
Порядок приготовления:
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Мелко растереть печенье. Вы можете использовать блендер или просто растереть его руками.
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Добавить какао-порошок и сахар. Смешайте все сухие ингредиенты в глубокой миске.
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Разогреть масло и добавить его в печенье. Масло придает торту неповторимый вкус и таинственный аромат.
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Добавить молоко и ванильный сахар. Смешайте все ингредиенты до однородной массы.
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Добавить орехи и сухофрукты. Это придаст торту хрустящие и сочные.
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Выложите массу в форму для торта. Равномерно распределите ее по всей форме.
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Подготовьте глазурь: Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке.
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Залейте торт глазурью. Равномерно распределите шоколад по поверхности торта.
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Поставьте торт в холодильник. Дайте ему застыть в течение 3-4 часов или лучше на ночь.
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Украсьте кокосовой стружкой перед подачей. Это придаст торту эстетичный вид и неповторимый вкус.
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