Новогоднее празднование всегда связано с вкусной и изысканной едой, и ничего не может быть лучше, чем впечатляющий торт, не требующий выпечки и разрыхлителя.

Такой десерт поражает своей простотой и вкусом, а его приготовление не отнимет у вас много времени. Представляем вашему вниманию идеальный рецепт для новогоднего стола – торт без выпечки и разрыхлителя.

Ингредиенты:

Печенье: 400 г (можно взять ванильное или шоколадное).

400 г (можно взять ванильное или шоколадное). Какао-порошок: 2-3 ст. ложки.

2-3 ст. ложки. Сахар: 1 ч. ложка.

1 ч. ложка. Масло сливочное или растительное масло: 200 г.

200 г. Молоко: 1 стакан.

1 стакан. Ванильный сахар: 1 ч. ложка.

1 ч. ложка. Орехи (орехи, орешки, миндаль): 100 г.

100 г. Сухофрукты (курага, красный или черный изюм): 100 г.

100 г. Шоколад: 100 г (для глазури).

100 г (для глазури). Кокосовая стружка: по желанию (для обсыпки).

Порядок приготовления:

Мелко растереть печенье. Вы можете использовать блендер или просто растереть его руками. Добавить какао-порошок и сахар. Смешайте все сухие ингредиенты в глубокой миске. Разогреть масло и добавить его в печенье. Масло придает торту неповторимый вкус и таинственный аромат. Добавить молоко и ванильный сахар. Смешайте все ингредиенты до однородной массы.

Добавить орехи и сухофрукты. Это придаст торту хрустящие и сочные. Выложите массу в форму для торта. Равномерно распределите ее по всей форме. Подготовьте глазурь: Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Залейте торт глазурью. Равномерно распределите шоколад по поверхности торта. Поставьте торт в холодильник. Дайте ему застыть в течение 3-4 часов или лучше на ночь. Украсьте кокосовой стружкой перед подачей. Это придаст торту эстетичный вид и неповторимый вкус.

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