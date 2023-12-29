Однако чаще всего они используются бессознательно, и это может привести к опасности для жизни и имущества. Особенно важно знать, какую технику нельзя включать в удлинители во избежание пожаров, коротких замыканий и других аварийных ситуаций.

Электроприборы с большой мощностью: Удлинители имеют ограниченную мощность, и их перегрузка может стать причиной перегрева и пожара. Такие устройства, как электрические обогреватели, кондиционеры, чайники с большой мощностью, кофеварки, воздушные фильтры и прочая подобная техника может вызвать превышение лимита мощности удлинителя.

Кухонная техника: Электрические плиты, фритюрницы, тостеры и другие приборы для приготовления не рекомендуется подключать к удлинителям. Их высокая мощность может превысить возможности обычного удлинителя, что может привести к опасным ситуациям.

Техника для обогрева: Сушилки для волос, электрические обогреватели рук или ног, электрические одеяла – это приборы, потребляющие много энергии, и включение их в удлинитель может стать причиной перегрева и пожара .

Медицинская техника: Многие медицинские приборы имеют специфические требования к питанию и не могут быть подключены к обычному удлинителю. Использование таких приборов, как ингаляторы, электрические аппараты по уходу за больными, в удлинителе может стать причиной потери электропитания в критический момент.

Другая техника с высокой мощностью: Важно избегать подключения техники, которая выдает большую мощность, такую ​​как электрические инструменты, компьютерные серверы или графические карты. Это может привести не только к перегреву, но и снизить эффективность устройств.

Советы по безопасному использованию удлинителей:

Выбирайте удлинители в соответствии с их мощностью. Не используйте удлинитель для постоянного питания большой техники. Перед использованием проверяйте состояние удлинителя. Выбирайте удлинители с дополнительными функциями защиты. Отключайте неиспользуемую технику от электросети.

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