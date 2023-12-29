Однако существуют эффективные и экологически чистые методы отмывания, которые не только помогут сохранить чистоту, но и не повредят здоровью. Ниже приведена пошаговая инструкция, которая позволит вам отмыть грязь из духовки без применения химических средств.
Шаг 1: Подготовка
Прежде всего, выключите духовку и подождите, пока она остынет. Затем снимите грили и противень, чтобы получить доступ ко всем поверхностям духовки.
Шаг 2: Удаление больших остатков
С помощью бумажных полотенец или крепкой губки удалите большие остатки жиров и пищи. Грязь легче удалять, когда она еще свежая.
Шаг 3: Изготовление очищающего раствора
Смешайте воду с уксусом в соотношении 1:1. Добавьте немного сока от лимона для освежения аромата и усиления очищающего действия.
Шаг 4: Нанесение раствора на поверхности
С помощью тряпки или губки нанесите очищающий раствор на все внутренние поверхности духовки, избегая объятий отопления и других элементов, которые могут повредить механизмы.
Шаг 5: Замачивание и чистка
Оставьте раствор в течение 15-20 минут, чтобы он имел время разложиться и размягчить грязь. После этого используйте губку или мягкую щетку, чтобы тщательно удалить остатки жира и грязи. Особое внимание обращайте на труднодоступные места и приведите поверхности к блеску.
Шаг 6: Промывка
Промойте все поверхности чистой водой для удаления остатков очищающего раствора.
Шаг 7: Сушка
Вымойте губку или тряпку и дайте поверхностям духовки хорошо высохнуть. Убедитесь, что духовка полностью высохла, прежде чем включать ее снова.
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