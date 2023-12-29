Духовка – неотъемлемая часть кухни, но ее очищение от грязи и остатков жиров часто требует использования агрессивных химических средств.

Однако существуют эффективные и экологически чистые методы отмывания, которые не только помогут сохранить чистоту, но и не повредят здоровью. Ниже приведена пошаговая инструкция, которая позволит вам отмыть грязь из духовки без применения химических средств.

Шаг 1: Подготовка

Прежде всего, выключите духовку и подождите, пока она остынет. Затем снимите грили и противень, чтобы получить доступ ко всем поверхностям духовки.

Шаг 2: Удаление больших остатков

С помощью бумажных полотенец или крепкой губки удалите большие остатки жиров и пищи. Грязь легче удалять, когда она еще свежая.

Шаг 3: Изготовление очищающего раствора

Смешайте воду с уксусом в соотношении 1:1. Добавьте немного сока от лимона для освежения аромата и усиления очищающего действия.

Шаг 4: Нанесение раствора на поверхности

С помощью тряпки или губки нанесите очищающий раствор на все внутренние поверхности духовки, избегая объятий отопления и других элементов, которые могут повредить механизмы.

Шаг 5: Замачивание и чистка

Оставьте раствор в течение 15-20 минут, чтобы он имел время разложиться и размягчить грязь. После этого используйте губку или мягкую щетку, чтобы тщательно удалить остатки жира и грязи. Особое внимание обращайте на труднодоступные места и приведите поверхности к блеску.

Шаг 6: Промывка

Промойте все поверхности чистой водой для удаления остатков очищающего раствора.

Шаг 7: Сушка

Вымойте губку или тряпку и дайте поверхностям духовки хорошо высохнуть. Убедитесь, что духовка полностью высохла, прежде чем включать ее снова.

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