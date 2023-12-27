Популярный украинский телеведущий и шоумен Александр Педан попал в неприятную ситуацию и обратился к украинцам за помощью.

Накануне в сторис на своей странице в Instagram Александр Педан сообщил, что кто-то сломал его электронную почту и YouTube-канал.

Александр Педан предупредил знакомых об опасности получить письмо от мошенников от его имени и попытался найти людей, которые могли бы помочь ему.

"Мне взломали Gmail и YouTube. Не отвечайте на сообщения в мэйле от меня. И если кто-то имеет связи на YouTube, буду благодарен за помощь", – подчеркнул Александр Педан.

Позже ведущий неожиданно снова обратился к украинцам с неожиданным заявлением.

"Друзья, не верил в рождественские чудеса, но сегодня произошло чудо. Итак, после того, что вчера я к вам обратился, у меня ничего не вышло с YouTube и Gmail, там вариантов не было, тупиковая история. Но утром ко мне обратился украинский хакер и сказал, что поможет мне, и реально в считанные минуты восстановил мне мой Gmail", – заявил Александр Педан.

Александр Педан признался, что шокирован тем, что это реально возможно, а также тем, что хакер ничего за это не попросил и просто написал "Слава Украине!".

"Поэтому, друзья, самое главное для меня, что мы сейчас, украинцы, побеждаем только в нашем единстве, что мы можем и умеем помогать друг другу. Не забываем помогать ВСУ, не забываем поддерживать волонтеров, ну и делать все в пользу нашего государства. А я пошел восстанавливать теперь YouTube-канал”, – добавил Александр Педан.

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Напомним, Александр Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.

Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

Также Politeka писала, что Александр Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.