Его нежное тесто в сочетании с ароматной маковой утварью создает непревзойденный вкусовой опыт. Давайте вместе рассмотрим простой и вкусный рецепт приготовления макового рулета для новогоднего стола.
Ингредиенты:
Для теста:
- 4 яйца
- 1 чашка сахара
- 1 чашка муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя теста
- 1 чайная ложка ванильного сахара
- Щепотка соли
Для утвари:
- 1 чашка мака (уже выбитого)
- 1 чашка молока
- 1 чашка сахара
- 1 яблоко (наструженное)
- 50 г масла
- Ванильный сахар по вкусу
Инструкция:
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Приготовление теста:
- Взбить яйца с сахаром до однородной массы.
- Добавить остальные ингредиенты для теста и хорошо перемешать.
- Расположить тесто на пекарской бумаге и распылить его большим развернутым маком.
- Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180 градусах Цельсия в течение 15-20 минут.
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Приготовление утвари:
- Замочить мак в молоке на несколько часов, пока он не приобретет консистенцию густого киселя.
- Поставить на огонь и добавить сахар, яблоко, масло и ванильный сахар.
- Готовить на среднем огне, постоянно помешивая, до получения однородной массы.
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Сборка рулета:
- Положить пекарскую бумагу с выпечкой на плоскую поверхность.
- Положить тесто на бумагу и равномерно распределить начинку по всей поверхности.
- Скрутите тесто в рулет, используя бумагу для помощи.
- Убрать бумагу и поставить рулет на несколько часов в холодильник для застывания.
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Подача:
- Рулет готов к подаче! Перед подачей можно посыпать сахаром или облить медом для большего аромата и вкуса.
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