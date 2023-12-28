Его нежное тесто в сочетании с ароматной маковой утварью создает непревзойденный вкусовой опыт. Давайте вместе рассмотрим простой и вкусный рецепт приготовления макового рулета для новогоднего стола.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 4 яйца
  • 1 чашка сахара
  • 1 чашка муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя теста
  • 1 чайная ложка ванильного сахара
  • Щепотка соли

Для утвари:

  • 1 чашка мака (уже выбитого)
  • 1 чашка молока
  • 1 чашка сахара
  • 1 яблоко (наструженное)
  • 50 г масла
  • Ванильный сахар по вкусу

Инструкция:

  1. Приготовление теста:

    • Взбить яйца с сахаром до однородной массы.
    • Добавить остальные ингредиенты для теста и хорошо перемешать.
    • Расположить тесто на пекарской бумаге и распылить его большим развернутым маком.
    • Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180 градусах Цельсия в течение 15-20 минут.

маковий рулет

  1. Приготовление утвари:

    • Замочить мак в молоке на несколько часов, пока он не приобретет консистенцию густого киселя.
    • Поставить на огонь и добавить сахар, яблоко, масло и ванильный сахар.
    • Готовить на среднем огне, постоянно помешивая, до получения однородной массы.

  2. Сборка рулета:

    • Положить пекарскую бумагу с выпечкой на плоскую поверхность.
    • Положить тесто на бумагу и равномерно распределить начинку по всей поверхности.
    • Скрутите тесто в рулет, используя бумагу для помощи.
    • Убрать бумагу и поставить рулет на несколько часов в холодильник для застывания.

кухня

  1. Подача:

    • Рулет готов к подаче! Перед подачей можно посыпать сахаром или облить медом для большего аромата и вкуса.

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