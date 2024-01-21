Представьте, что вы входите в комнату и мгновенно ощущаете прилив позитива или, наоборот, испытываете внезапную волну дискомфорта.

Могут ли цвета вокруг вас влиять на ваше настроение и удачу?

Сегодня мы углубимся в увлекательную область астрологии, чтобы раскрыть связь между несчастливыми цветами и каждым знаком зодиака.

Овен: огненно-красный.

Для динамичного Овна красный символизирует страсть и энергию. Однако, когда дело доходит до предотвращения потенциальных неудач, Овнам рекомендуется избегать слишком ярких оттенков красного. Вместо этого выбирайте более приглушенные тона, чтобы сохранить баланс и гармонию.

Телец: Электрический синий

Тельцы известны своей стабильностью и практичностью. Удивительно, но синий цвет электрик с его непредсказуемой энергетикой может разрушить их приземленную природу. Земляные тона, такие как зеленый и коричневый, лучше подходят для поддержания равновесия Тельца.

Близнецы: желтые оттенки

Оживленными Близнецами управляет Меркурий, который традиционно соответствует желтому цвету. Однако чрезмерное использование ярко-желтых цветов может привести к беспокойству. Мягкие пастельные тона или нейтральные желтые цвета могут сохранить положительную энергию, не подавляя яркую индивидуальность Близнецов.

Рак: насыщенный черный

Ракам с их инстинктом заботы следует проявлять осторожность с черным цветом. Хотя это представляет собой изысканность, передозировка может усилить их естественную чувствительность. Нежные серые и успокаивающие голубые тона — отличная альтернатива для создания спокойной обстановки.

Лев: Мягкий зеленый.

Лев, уверенный в себе и харизматичный знак, может извлечь выгоду из смягчения интенсивности зеленого цвета. Мягкая землистая зелень может сохранить позитивную ауру Льва, не подавляя его яркую индивидуальность.

Дева: яркий оранжевый.

Девы, известные своей практичностью, могут обнаружить, что яркие апельсины нарушают их чувство порядка. Выбор более мягких персиковых тонов или землистых терракотовых тонов может улучшить обстановку, не создавая ненужного хаоса.

Весы: темно-коричневый.

Весам с их любовью к равновесию и гармонии следует быть осторожными с глубокими коричневыми оттенками. Хотя землистые тона хорошо резонируют с энергией Весов, отказ от чрезмерно темно-коричневых оттенков обеспечит более гармоничное жилое или рабочее пространство.

Скорпион: неоновый розовый.

Скорпионы, часто ассоциирующиеся с интенсивностью, могут обнаружить, что неоновый розовый усугубляет их страстную натуру. Выбор приглушенных розовых или насыщенных бордовых тонов поможет сохранить их магнетическую энергию, не перегружая окружающую обстановку.

Стрелец: яркий фиолетовый.

Для предприимчивого Стрельца яркие фиолетовые цвета могут показаться слишком стимулирующими. Выбор более мягких лавандовых оттенков может дополнить их энергичный характер, сохраняя при этом чувство спокойствия.

Козерог: Ярко-красный.

Козерогам с их дисциплинированным подходом следует быть осторожными с ярко-красными цветами. Нежные темно-бордовые или глубокие бордовые цвета могут сохранить чувство контроля, не привнося ненужной импульсивности.

Водолей: Электрический желтый

Хотя Водолеи традиционно ассоциируются с электрическими цветами, чрезмерное использование электрических желтых цветов может привести к умственной усталости. Мягкие пастельные желтые или приглушенные тона могут сохранить положительные вибрации, не перегружая вдумчивый ум Водолея.

Рыбы: темно-серый

Рыбам, известным своей чуткой натурой, следует избегать темно-серых тонов, которые могут усилить чувство меланхолии. Мягкие серые или успокаивающие голубые тона могут создать безмятежную атмосферу, которая лучше сочетается с сострадательной энергией Рыб.

Источник: astrotalk.

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