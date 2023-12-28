Одним из самых универсальных и любимых вариантов среди многих крем из шоколада и масла. Давайте подробнее рассмотрим этот вкусный рецепт, который станет отличным дополнением к любому торту.

Ингредиенты:

  • 200 г темного шоколада
  • 1 чашка (225 г) масла (с комнатной температурой)
  • 1 чашка сахара
  • 4 яйца (с комнатной температурой)
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1/2 чашки какао-порошка
  • 1/4 чайной ложки соли

Шаг 1: Подготовка шоколада

Растопите темный шоколад в водяной бане или в микроволновке. Тщательно перемешайте и дайте ему немного остыть.

Бенто-торт

Шаг 2: Выбивание яиц и сахара

В большой миске выбейте яйца и добавьте сахар. Используя миксер или кулер, выбивайте их до получения рыхлости и светлого цвета.

Шаг 3: Добавление остальных ингредиентов

Постепенно добавляйте растопленный шоколад, масло, ванильный экстракт, какао-порошок и соль в смесь яиц и сахара. Продолжайте взбивать массу до однородности.

Шаг 4: Завершение крема

Продолжайте взбивать полученную массу в течение 5-7 минут до того, как она станет воздушной и нежной. Убедитесь, что все ингредиенты хорошо смешаны.

Шаг 5: Нанесение на торт

Полученный крем готов к использованию! Распределите его равномерно на подготовленный торт, охлажденный до комнатной температуры. Дайте ему немного отдохнуть перед подачей, чтобы крем стал еще более пышным.

торт Наполеон

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