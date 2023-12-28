Одним из самых универсальных и любимых вариантов среди многих крем из шоколада и масла. Давайте подробнее рассмотрим этот вкусный рецепт, который станет отличным дополнением к любому торту.
Ингредиенты:
- 200 г темного шоколада
- 1 чашка (225 г) масла (с комнатной температурой)
- 1 чашка сахара
- 4 яйца (с комнатной температурой)
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 1/2 чашки какао-порошка
- 1/4 чайной ложки соли
Шаг 1: Подготовка шоколада
Растопите темный шоколад в водяной бане или в микроволновке. Тщательно перемешайте и дайте ему немного остыть.
Шаг 2: Выбивание яиц и сахара
В большой миске выбейте яйца и добавьте сахар. Используя миксер или кулер, выбивайте их до получения рыхлости и светлого цвета.
Шаг 3: Добавление остальных ингредиентов
Постепенно добавляйте растопленный шоколад, масло, ванильный экстракт, какао-порошок и соль в смесь яиц и сахара. Продолжайте взбивать массу до однородности.
Шаг 4: Завершение крема
Продолжайте взбивать полученную массу в течение 5-7 минут до того, как она станет воздушной и нежной. Убедитесь, что все ингредиенты хорошо смешаны.
Шаг 5: Нанесение на торт
Полученный крем готов к использованию! Распределите его равномерно на подготовленный торт, охлажденный до комнатной температуры. Дайте ему немного отдохнуть перед подачей, чтобы крем стал еще более пышным.
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