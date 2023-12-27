На своей странице в Instagram эксперт "Зважені та щасливі" Анита Луценко поделилась несколькими секретами, как легко приготовить вкусные и полезные сырники.

Анита Луценко из "Зважені та щасливі" готовит сырники из доступных ингредиентов – с добавлением обычной муки, на обычном растительном рафинированном масле. Лучше добавить немного сахара, чем мед или сахарозаменители.

Для приготовления сырников Анита Луценко из "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:

200 г творога (лучше всего брать средней жирности 5%)

1 яйцо

сахар – 1 ч.л.

мука – 2 ст.л.

щепотка соли

растительное масло рафинированное для жарки

Творог протираем через сито, смешиваем с желтком, мукой, сахаром и щепоткой соли до однородной массы. На подпыленной мукой поверхности формируем сырники.

Звезда "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала два способа формирования сырников, оба простые и очень удобные – либо с помощью ножа (это ее любимый), либо с помощью стакана.

"Сырники – это тот продукт, который очень удобно заморозить, и в тот момент, когда они будут необходимы, просто достаешь из морозилки, выкладываешь сразу на сковороду, и завтрак готов", – советует эксперт "Зважені та щасливі" Анита Луценко.

Жарим сырники на разогрей сковороде с растительным маслом на маленьком огне до золотистой корочки с обеих сторон. Выкладываем их на бумажную салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира.

Также звезда "Зважені та щасливі" Анита Луценко советует попробовать соленый вариант сырников к завтраку – он еще вкуснее.

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