Мобилизация в Украине продолжается, министр обороны Рустем Умеров ответил на вопрос о планах на 2024 год.

Мобилизация в Украине продолжается, Умеров заявил, что стратегическая задача Украины – восстановление территориальной целостности.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Рустем Умеров.

"Нужно быть единственной целостной системой, работающей на результат. Мы должны иметь все возможности для того, чтобы достичь нашей стратегической цели – границ 1991 года. На 2024 год будем делать все и все военные цели, которые мы поставили для себя, будем достигать", – заявил Умеров.

Однако удастся ли восстановить территориальную целостность 2024 года - министр не уточнил.

Напомним, в Минобороны объяснили заявление Министра Умерова относительно призыва украинцев призывного возраста, проживающих за пределами Украины в разгар мобилизации.

В Министерстве обороны сообщили, что пока нет обсуждений механизмов призыва в ВСУ из-за границы в период действия мобилизации в Украине.

Накануне, министр обороны Рустем Умеров сделал заявление, что проживающие за рубежом украинцы призывного возраста получат приглашение явиться в призывные пункты ВСУ.

Однако начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк пояснил, что издание "Bild", опубликовавшее интервью с Умеровым - сместило акцент.

Павлюк объяснил, что министр в целом имел в виду рекрутинг и необходимость донести до украинцев за границей, как важно присоединиться к украинским войскам в разгар мобилизации в Украине.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.