Мобилизация в Украине продолжается, Умеров заявил, что стратегическая задача Украины – восстановление территориальной целостности.
Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Рустем Умеров.
"Нужно быть единственной целостной системой, работающей на результат. Мы должны иметь все возможности для того, чтобы достичь нашей стратегической цели – границ 1991 года. На 2024 год будем делать все и все военные цели, которые мы поставили для себя, будем достигать", – заявил Умеров.
Однако удастся ли восстановить территориальную целостность 2024 года - министр не уточнил.
Напомним, в Минобороны объяснили заявление Министра Умерова относительно призыва украинцев призывного возраста, проживающих за пределами Украины в разгар мобилизации.
В Министерстве обороны сообщили, что пока нет обсуждений механизмов призыва в ВСУ из-за границы в период действия мобилизации в Украине.
Накануне, министр обороны Рустем Умеров сделал заявление, что проживающие за рубежом украинцы призывного возраста получат приглашение явиться в призывные пункты ВСУ.
Однако начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк пояснил, что издание "Bild", опубликовавшее интервью с Умеровым - сместило акцент.
Павлюк объяснил, что министр в целом имел в виду рекрутинг и необходимость донести до украинцев за границей, как важно присоединиться к украинским войскам в разгар мобилизации в Украине.
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