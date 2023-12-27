В этот раз на своей странице в Instagram победитель "Голос країни" из команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский разместил неожиданное видео.

Сергей Лазановский вместе со своей мамой поделился рецетом праздничных пышек, которыми угощал гостей своих благотворительных концертов.

Для приготовления пышек победитель "Голос країни" Лазановский берет следующие ингредиенты:

мука – 800 г

растительное масло – 100 г

сахар – 100 г

живые дрожжи – 50 г

щепотка соли

вода – 0,5 л

сахарная пудра

Сначала звезда "Голос країни" Сергей Лазановский ставит кастрюлю с 0,5 л воды на плиту и доводит до кипения. В кипящую воду добавляем 100 г растительного масла и 100 г сахара, бросаем щепотку соли и готовим 2-3 минуты, помешивая – нужно довести смесь до кипения. Оставляем охлаждаться до комнатной температуры.

Дрожжи перемешиваем со столовой ложкой сахара в однородную массу. Когда смесь в кастрюле остынет, добавляем дрожжи.

"В большую посудину выливаем образовавшуюся жидкость и добавляем муку. Вымешиваем тесто и ставим его на час-два, чтобы оно подросло", – объясняет победитель "Голос країни" Лазановский.

Готовое тесто делим на две равные части и раскатываем его толщиной примерно 5 мм.

"Далее по народному методу, с помощью стакана вырезаем наши пышки (смотреть на видео). Оставляем их снова на 30 мин. В сковороду наливаем растительное масло. В раскаленное масло опускаем наши пышки. Посыпаем сахарной пудрой и вуа-ля🔥", – добавил победитель "Голос країни" Сергей Лазановский.

Последние новости Украины:

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.