На этот раз звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом оригинального праздничного салата с домашним майонезом.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

4 шт. вареного картофеля

1 вареная морковь

250 г слабосоленой семги

1/2 белой луковицы

4 отварных яиц

зелень для декора

соль

сахар

Для домашнего майонеза:

1 яйцо

1 ч. л. горчицы

10 мл лимонного сока

100 мл растительного масла ароматного

100 мл рафинированного растительного масла

100 г белого йогурта

соль

Сперва готовим домашний майонез. В мерном стакане "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает яйцо, горчицу и лимонный сок, начинает взбивать погружным блендером и медленно вливает растительное масло. Взбиваем соус несколько минут. В конце добавляем йогурт, соль, все перемешиваем – и майонез готов.

Лук "Мастер Шеф" Елизавета Глинская маринует: мелко нарезает его, добавляет щепотку соли и сахара и оставляет на 10 минут.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская собирает салат в круглой разъемной форме диаметром 18-20 см.

На дно формы выкладываем натертый на терке вареный картофель, затем промазываем майонезом, выкладываем мелко нарезанную рыбу, маринованный лук и мелко натертый яичный белок, снова смазываем майонезом. Далее следует мелко натертая морковь, снова майонез, картофель, майонез, тертый желток и измельченная зелень. Чтобы салат хорошо пропитался, отправляем его на несколько часов в холодильник.

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