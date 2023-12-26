На этот раз звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом оригинального праздничного салата с домашним майонезом.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

  • 4 шт. вареного картофеля
  • 1 вареная морковь
  • 250 г слабосоленой семги
  • 1/2 белой луковицы
  • 4 отварных яиц
  • зелень для декора
  • соль
  • сахар

Для домашнего майонеза:

  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. горчицы
  • 10 мл лимонного сока
  • 100 мл растительного масла ароматного
  • 100 мл рафинированного растительного масла
  • 100 г белого йогурта
  • соль

праздничный салат

Сперва готовим домашний майонез. В мерном стакане "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает яйцо, горчицу и лимонный сок, начинает взбивать погружным блендером и медленно вливает растительное масло. Взбиваем соус несколько минут. В конце добавляем йогурт, соль, все перемешиваем – и майонез готов.

Лук "Мастер Шеф" Елизавета Глинская маринует: мелко нарезает его, добавляет щепотку соли и сахара и оставляет на 10 минут.

Елизавета Глинская

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская собирает салат в круглой разъемной форме диаметром 18-20 см.

На дно формы выкладываем натертый на терке вареный картофель, затем промазываем майонезом, выкладываем мелко нарезанную рыбу, маринованный лук и мелко натертый яичный белок, снова смазываем майонезом. Далее следует мелко натертая морковь, снова майонез, картофель, майонез, тертый желток и измельченная зелень. Чтобы салат хорошо пропитался, отправляем его на несколько часов в холодильник.

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