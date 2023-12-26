На этот раз звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом оригинального праздничного салата с домашним майонезом.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- 4 шт. вареного картофеля
- 1 вареная морковь
- 250 г слабосоленой семги
- 1/2 белой луковицы
- 4 отварных яиц
- зелень для декора
- соль
- сахар
Для домашнего майонеза:
- 1 яйцо
- 1 ч. л. горчицы
- 10 мл лимонного сока
- 100 мл растительного масла ароматного
- 100 мл рафинированного растительного масла
- 100 г белого йогурта
- соль
Сперва готовим домашний майонез. В мерном стакане "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает яйцо, горчицу и лимонный сок, начинает взбивать погружным блендером и медленно вливает растительное масло. Взбиваем соус несколько минут. В конце добавляем йогурт, соль, все перемешиваем – и майонез готов.
Лук "Мастер Шеф" Елизавета Глинская маринует: мелко нарезает его, добавляет щепотку соли и сахара и оставляет на 10 минут.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская собирает салат в круглой разъемной форме диаметром 18-20 см.
На дно формы выкладываем натертый на терке вареный картофель, затем промазываем майонезом, выкладываем мелко нарезанную рыбу, маринованный лук и мелко натертый яичный белок, снова смазываем майонезом. Далее следует мелко натертая морковь, снова майонез, картофель, майонез, тертый желток и измельченная зелень. Чтобы салат хорошо пропитался, отправляем его на несколько часов в холодильник.
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