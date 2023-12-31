Если вы еще не решили, чем обрадовать своих гостей на праздничном столе, вам стоит обратиться к творческому подходу в изготовлении закусок, который продемонстрировала известная украинская ведущая и блоггер Леся Никитюк.

Приближается самое волшебное время года, когда каждый из нас чувствует неописуемую атмосферу Рождества и Нового Года и готовит праздничные блюда.

На своей инстаграм-странице Леся поделилась интересной идеей для новогоднего стола - сладкими Дедами Морозами, изготовленными из бананов и клубники. Эта оригинальная закуска не только привлекает свою необычную форму, но и радует вкусом.

Чтобы создать таких веселых Дедов Морозов, вам понадобятся обычные бананы, свежие клубники, белые зефирки, изюм и яблочные слайсы. И вот как это сделать:

Выбираем свежие фрукты. Берем бананы и клубники - они должны быть большими и сочными. Выбираем декор. Для шапок используем белые зефирки, которые придадут вашим Дедам Морозам особый шарм. Создаем лицо. Изюм используем для глаз, яблочные слайсы - для бровей, а несколько зерен зефирок могут пригодиться для создания улыбки.

Собираем все вместе. Поставьте банан вертикально, как в виде туловища, добавьте клубнику как голову, а шапку из белых зефирок расположите на верхушке банана. Готово к подаче. Ваши вкусные и креативные Деды Морозы из бананов готовы украсить новогодний стол.

Такая неожиданная закуска точно удивит ваших гостей и станет отличным дополнением к праздничному столу. Кроме того, она является отличным способом весело провести время вместе с семьей во время приготовления.

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