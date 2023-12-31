Салат Оливье — это классика праздничного стола, которая всегда радует своим нежным вкусом и ароматом, однако многим хочется добавить к этому любимому блюду что-то новое, необычное и неповторимое.

Сегодня мы раскроем перед вами одну тайну, которая превратит обычный салат Олив в настоящую кулинарную сенсацию. Готовьтесь к праздничному застолью с оригинальным ингредиентом, который сделает этот салат непревзойденным!

Секрет нашего праздничного салата Олив заключается в добавлении экзотического ингредиента - авокадо. Этот мягкий и сливочный фрукт прекрасно сочетается с классическими компонентами салата, придавая ему новый, свежий вкус и неповторимый вид.

Чтобы подготовить свой уникальный салат Олив'е, вам понадобится:

Ингредиенты:

4-5 картофеля, вареного и нарезанного кубиками. 3-4 яйца, вареные и нарезанные кубиками. 200 г вареной куриной грудки, нарезанной кубиками. 1 большая морковь, вареная и нарезанная кубиками. 1 банка консервированного горошка. 1 шарлотка, нарезанная кубиками. 2-3 больших отбеленных огурца, нарезанные кубиками. 2 авокадо, нарезанные кубиками. 1 чашка майонеза. Соль и перец по вкусу.





Инструкция:

Смешайте в большую миску все основные ингредиенты – картофель, яйца, куриную грудку, морковь, горошек, шарлотку и огурцы. Добавьте авокадо, придавая салату непревзойденный вкус и текстуру. Смешайте майонез, соль и перец, добавляя салат по вкусу. Перемешайте все ингредиенты до однородности и дайте салату настояться в холодильнике не менее 2 часов, чтобы ароматы хорошо пропитали каждый ингредиент.





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