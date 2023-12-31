Сегодня мы раскроем перед вами одну тайну, которая превратит обычный салат Олив в настоящую кулинарную сенсацию. Готовьтесь к праздничному застолью с оригинальным ингредиентом, который сделает этот салат непревзойденным!
Секрет нашего праздничного салата Олив заключается в добавлении экзотического ингредиента - авокадо. Этот мягкий и сливочный фрукт прекрасно сочетается с классическими компонентами салата, придавая ему новый, свежий вкус и неповторимый вид.
Чтобы подготовить свой уникальный салат Олив'е, вам понадобится:
Ингредиенты:
- 4-5 картофеля, вареного и нарезанного кубиками.
- 3-4 яйца, вареные и нарезанные кубиками.
- 200 г вареной куриной грудки, нарезанной кубиками.
- 1 большая морковь, вареная и нарезанная кубиками.
- 1 банка консервированного горошка.
- 1 шарлотка, нарезанная кубиками.
- 2-3 больших отбеленных огурца, нарезанные кубиками.
- 2 авокадо, нарезанные кубиками.
- 1 чашка майонеза.
- Соль и перец по вкусу.
Инструкция:
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Смешайте в большую миску все основные ингредиенты – картофель, яйца, куриную грудку, морковь, горошек, шарлотку и огурцы.
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Добавьте авокадо, придавая салату непревзойденный вкус и текстуру.
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Смешайте майонез, соль и перец, добавляя салат по вкусу.
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Перемешайте все ингредиенты до однородности и дайте салату настояться в холодильнике не менее 2 часов, чтобы ароматы хорошо пропитали каждый ингредиент.
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