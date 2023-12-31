Новый Год – это время веселья, тепла и вкусных блюд. Попробуй приготовить этот вкусный салат по рецепту от Politeka.

Ингредиенты:

  • 2 куриные грудки
  • 1 большая морковь
  • 1 головка красного лука
  • 1 банка консервированного ананаса
  • 200 г орехов (орехи, орехи грецкие или миндаль)
  • 200 г сыр фета или аналогичный
  • 1 стакан греческого йогурта
  • 2 ст. л. меда
  • Соль и перец по вкусу
  • Зелень для украшения

Инструкция:

  1. Готовим куриное филе: Обжарьте куриные грудки на раскаленной сковороде до золотисто-коричневого цвета. Не забудьте посолить и поперчить по вкусу. Затем нарежьте филе на небольшие кубики.

  2. Приготовление овощей: Обжарьте нарезанный кубиками лук и тонко нарезанный морковь до готовности. Добавьте немного соли и перца для вкуса.

  3. Готовим сыр и орехи: Трем сыр фета, а орехи предварительно обжарьте на сухой сковороде до легкого аромата. Добавьте орехи в тертый сыр.

салат

  1. Собираем салат: В большую миску вмешайте куриные кубики, обжаренные овощи, готовый микс из сыра и орехов, а также консервированный ананас, нарезанный на небольшие кусочки.

  2. Приготовление соуса: В другой миске смешайте греческий йогурт, мед, соль и перец. Добавьте этот соус в основную смесь.

  3. Подача: Перемешайте все хорошо и оставьте в холодильнике по крайней мере час перед подачей. Украсьте зеленью перед подачей на стол.

новый год

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