Новый Год – это время веселья, тепла и вкусных блюд. Попробуй приготовить этот вкусный салат по рецепту от Politeka.
Ингредиенты:
- 2 куриные грудки
- 1 большая морковь
- 1 головка красного лука
- 1 банка консервированного ананаса
- 200 г орехов (орехи, орехи грецкие или миндаль)
- 200 г сыр фета или аналогичный
- 1 стакан греческого йогурта
- 2 ст. л. меда
- Соль и перец по вкусу
- Зелень для украшения
Инструкция:
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Готовим куриное филе: Обжарьте куриные грудки на раскаленной сковороде до золотисто-коричневого цвета. Не забудьте посолить и поперчить по вкусу. Затем нарежьте филе на небольшие кубики.
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Приготовление овощей: Обжарьте нарезанный кубиками лук и тонко нарезанный морковь до готовности. Добавьте немного соли и перца для вкуса.
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Готовим сыр и орехи: Трем сыр фета, а орехи предварительно обжарьте на сухой сковороде до легкого аромата. Добавьте орехи в тертый сыр.
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Собираем салат: В большую миску вмешайте куриные кубики, обжаренные овощи, готовый микс из сыра и орехов, а также консервированный ананас, нарезанный на небольшие кусочки.
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Приготовление соуса: В другой миске смешайте греческий йогурт, мед, соль и перец. Добавьте этот соус в основную смесь.
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Подача: Перемешайте все хорошо и оставьте в холодильнике по крайней мере час перед подачей. Украсьте зеленью перед подачей на стол.
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