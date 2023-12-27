Вот три вкуснейших рецепта на новогодний стол, которые станут настоящим украшением праздника.
1. Медовик с карамелью и орехами
Ингредиенты:
- 3 стакана муки
- 1 стакан меда
- 1 стакан сахара
- 1/2 стакана сливочного масла
- 4 яйца
- 1 ч. ложка горячей воды
- 1 ч. ложка соды
- 1 ч. ложка уксуса
- 200 г орехов (лучше взять орехи собственноручно очищенные)
- 1 банка кондитерской карамели
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Убейте яйца и добавьте сахар, мед, сливочное масло. Хорошо перемешайте.
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Добавьте просеянную муку, растворенную соду в уксусе, горячую воду. Замесите мягкое тесто.
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Тесто разделите на 8-10 частей. Раскатайте каждую часть в тонкие лепешки.
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Жарьте лепешки в разогретой духовке в течение 5-7 минут при температуре 180 градусов.
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Храните готовые лепешки в холодильнике.
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Соберите торт, промазывая каждый корж карамельным кремом и выбирая орехи между слоями.
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Поставьте торт в холодильник на 3-4 часа.
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Перед подачей украсьте торт орехами и карамелью.
2. Мандариновый чизкейк с зеленым чаем
Ингредиенты:
- 200 г печива для чизкейку
- 100 г сливочного масла
- 400 г крем-сыра
- 1 ч. ложка зеленого чая (молотого)
- 1 стакан сахара
- 4 яйца
- 1 стакан сока мандаринов
- Шоколад для обсыпки (по желанию)
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Перемалывайте печенье и перемешайте с растопленным маслом. Утрамбуйте эту массу в дно формы для чизкейка.
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В другой миске взбейте крем-сырь, добавьте сахар, зеленый чай и яйца. Постепенно вливайте сок мандаринов, продолжая взбивать.
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Положите полученную массу на подготовленное основание.
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Выпекайте в духовке при температуре 160 градусов в течение 45-50 минут.
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Охлажденный чизкейк обсыпьте тертым шоколадом.
3. Трюфельные шарики с шоколадом и глазурью
Ингредиенты:
- 200 г шоколада (черного)
- 100 г сливочного масла
- 3 ст. ложки какао-порошка
- 2 ст. ложки меда
- 100 г орехов (по выбору)
- Глазурь: 100 г шоколада, 50 г сливочного масла
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Растопите шоколад вместе со сливочным маслом на водяной бане.
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Добавить какао-порошок, мед и перемешать до однородности.
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Добавьте орехи и оставьте массу в холодильнике в час.
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Сформируйте массу в маленькие шарики.
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Растопите для глазури шоколад вместе со сливочным маслом.
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Обмажьте шарики глазурью и оставьте их в холодильнике до застывания.
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