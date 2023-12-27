Вот три вкуснейших рецепта на новогодний стол, которые станут настоящим украшением праздника.

1. Медовик с карамелью и орехами

Ингредиенты:

  • 3 стакана муки
  • 1 стакан меда
  • 1 стакан сахара
  • 1/2 стакана сливочного масла
  • 4 яйца
  • 1 ч. ложка горячей воды
  • 1 ч. ложка соды
  • 1 ч. ложка уксуса
  • 200 г орехов (лучше взять орехи собственноручно очищенные)
  • 1 банка кондитерской карамели

  1. Убейте яйца и добавьте сахар, мед, сливочное масло. Хорошо перемешайте.

  2. Добавьте просеянную муку, растворенную соду в уксусе, горячую воду. Замесите мягкое тесто.

  3. Тесто разделите на 8-10 частей. Раскатайте каждую часть в тонкие лепешки.

  4. Жарьте лепешки в разогретой духовке в течение 5-7 минут при температуре 180 градусов.

  5. Храните готовые лепешки в холодильнике.

  6. Соберите торт, промазывая каждый корж карамельным кремом и выбирая орехи между слоями.

  7. Поставьте торт в холодильник на 3-4 часа.

  8. Перед подачей украсьте торт орехами и карамелью.

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2. Мандариновый чизкейк с зеленым чаем

Ингредиенты:

  • 200 г печива для чизкейку
  • 100 г сливочного масла
  • 400 г крем-сыра
  • 1 ч. ложка зеленого чая (молотого)
  • 1 стакан сахара
  • 4 яйца
  • 1 стакан сока мандаринов
  • Шоколад для обсыпки (по желанию)

  1. Перемалывайте печенье и перемешайте с растопленным маслом. Утрамбуйте эту массу в дно формы для чизкейка.

  2. В другой миске взбейте крем-сырь, добавьте сахар, зеленый чай и яйца. Постепенно вливайте сок мандаринов, продолжая взбивать.

  3. Положите полученную массу на подготовленное основание.

  4. Выпекайте в духовке при температуре 160 градусов в течение 45-50 минут.

  5. Охлажденный чизкейк обсыпьте тертым шоколадом.

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3. Трюфельные шарики с шоколадом и глазурью

Ингредиенты:

  • 200 г шоколада (черного)
  • 100 г сливочного масла
  • 3 ст. ложки какао-порошка
  • 2 ст. ложки меда
  • 100 г орехов (по выбору)
  • Глазурь: 100 г шоколада, 50 г сливочного масла

  1. Растопите шоколад вместе со сливочным маслом на водяной бане.

  2. Добавить какао-порошок, мед и перемешать до однородности.

  3. Добавьте орехи и оставьте массу в холодильнике в час.

  4. Сформируйте массу в маленькие шарики.

  5. Растопите для глазури шоколад вместе со сливочным маслом.

  6. Обмажьте шарики глазурью и оставьте их в холодильнике до застывания.

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