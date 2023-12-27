Несмотря на все наши усилия по минимизации использования пластиковых пакетов для продуктов, отдавая предпочтение многоразовым сумкам для покупок, этот надоедливый пластик всегда имеет возможность оказаться в наших домах.

Для посылки с ценностями

Достаньте эти пластиковые пакеты из пылесборника и используйте их для защиты хрупких предметов при переезде. Заворачивая бьющиеся предметы в полиэтиленовые пакеты, вы избежите использования таких упаковочных материалов, как арахис из пенополистирола, которые только создают больше отходов. После дня переезда достаньте пластиковые пакеты из коробок и отложите их до тех пор, пока они не понадобятся вам для еще одной из этих идей, сделанных своими руками.

Сохраните кисти и валики для рисования на будущее.

Если вам нужно сделать перерыв в процессе рисования , вам не обязательно сначала промывать кисти и валики. Прежде чем приступить к работе, заверните кисти и валики в чистый пластиковый пакет для продуктов и положите их в холодильник, чтобы они не высохли. При правильной упаковке пластиковый пакет может хранить влажные кисти и валики готовыми к покраске в течение нескольких часов, что дает вам достаточно времени, чтобы вернуться к проекту, когда вы будете готовы.

Защитите свои растения

Ожидаете холодный фронт? Защитите нежные растения от ночных заморозков, аккуратно завязав их полиэтиленовым пакетом. Пластиковый буфер защитит от резкого ветра и холода, удерживая теплый воздух внутри для изоляции корней и ветвей.

Выровняйте лоток для краски

Подкладки для лотков для краски, которые можно вставлять и вынимать из лотка для краски, чтобы упростить очистку после покраски, стали довольно популярными среди домашних мастеров. Какими бы удобными они ни были, вам не понадобится купленный в магазине лайнер , чтобы выполнить покраску без беспорядка. Вместо этого застелите лоток для краски полиэтиленовым пакетом. Вылейте краску в лоток, покрасьте и (когда закончите) снимите пакет, чтобы его можно было легко очистить.

Убирайте за своим питомцем

Вы можете купить мешки для собачьих какашек в зоомагазине, но зачем вам это делать, если из продуктового магазина у вас есть постоянный запас ? Сложите полиэтиленовые пакеты в старую поясную сумку и возьмите ее с собой на прогулку. Мешок для мусора для домашних животных будет у вас под рукой, когда он вам понадобится.

Источник: bobvila.

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