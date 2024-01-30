Берегите свои старые наволочки — в них еще есть жизнь и вот как превратить их в новые полезные предметы для вашего дома.

Наволочки изнашиваются, выходят из моды или просто заменяются новыми комплектами простыней.

Однако есть несколько способов повторно использовать или перепрофилировать совершенно хороший кусок ткани для тех наволочек, которые все еще в хорошей форме.

Немного воображения и полезных идей помогут запустить колесо творчества.

Накройте подстилку для собаки

Собаки довольно быстро перебирают постель благодаря шерсти, когтям и жеванию. Используйте старую наволочку, чтобы накрыть любимую собачью подстилку, или используйте новую набивку, чтобы создать совершенно новую собачью подстилку. Наволочка, превращенная в чехол, легко выдерживает стирку, делая собачью подстилку более чистой и простой в уходе.

Сшить детское платье

Эта выкройка платья- наволочки достаточно проста для начинающих, и в ней хорошо используются винтажные (или современные) принты и узоры. Переделка наволочки дает возможность создать неповторимый образ и попрактиковаться в шитье. В зависимости от используемой выкройки любители шитья могут комбинировать дополнительные ткани для создания уникального, миниатюрного модного образа.

Сделайте детскую юбку

Наволочки часто имеют идеальную окружность для детской юбки. Это довольно простой процесс, но для него потребуется швейная рулетка, ножницы, резинка, игла и нить (и швейная машина, но это так же легко сделать вручную). Измерьте талию ребенка до колена и с помощью резинки сделайте пояс. Обработанный край наволочки выполняет функцию низа юбки, что экономит ваше время на отделке края.

Соберите напольную подушку (или две)

Сшейте несколько наволочек вместе по длинному краю и набейте ими подушки. Три или четыре прикрепленные наволочки легко трансформируются в напольную подушку, напольное кресло или небольшую кровать. Он отлично подходит для гостей, ночевок или даже в качестве портативного уголка для чтения для ребенка, который любит укрываться в гнездышке.

Ткань для фартука

Наволочка — это, по сути, кусок ткани, который можно использовать во многих случаях так же, как и любой другой кусок ткани. Любимый принт может легко превратиться в фартук, которым можно пользоваться каждый день. Забавные принты и цвета придают фартуку индивидуальность. Используйте дополнительные ткани, чтобы добавить карман или завязки фартука, чтобы добавить индивидуальности.

Сформируйте мешок для белья на шнурке

С практической стороны перепрофилирования заключается в превращении ненужных товаров в контейнеры для хранения. Наволочки отлично подходят для мешка для белья. Создайте вверху сложенный карман (кожух) и протяните через него кулиску. Мешок для белья размером с наволочку подойдет для путешествий или детской комнаты. Плюс, если он испачкается, его легко постирать.

Источник: bobvila.

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