Народный праздник 27 декабря называют Филимонов день, Калинники.
Наши предки считали эту ночь самой темной и непроглядной в году.
Тьму на землю, так говорили раньше, нагоняли ведьмы и злые силы.
Также говорили - пока нечисть разгуливает по земле, в домах будет темно и холодно.
Однако, наши предки верили, что нечисть не будет трогать трудолюбивых и чистоплотных хозяев.
В эту дату убирали в доме и хлевах, подметали полы и мыли окна, а также щедро кормили и хвалили скотину, чтобы те не жаловались ведьмам на хозяев.
Раньше верили, чтобы отогнать нечистую силу нужно чаще умываться, ведь вода - это средство, которого боится нечисть.
Также предки верили, что нечисть в этот день может явиться в облике барана, козла или хряка, поэтому запрещено 27 декабря подходить к чужим животным.
Нежелательно ходить грязным и неумытым в этот день, а также нельзя чтобы в доме был беспорядок.
Запрещено выходить из дома не умывшись и в принципе, не рекомендуется вообще выходить на улицу, потому что в это время по земле ходит нечисть.
Приметы 27 декабря
Раньше говорили - какая погода сегодня - таким будет февраль.
Вороны громко каркают - скоро похолодает.
Гуси или куры 27 декабря весь день не выходят из птичника - скоро похолодает.
Источник: Униан.
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