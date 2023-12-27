Народный праздник 27 декабря называют Филимонов день, Калинники.

Наши предки считали эту ночь самой темной и непроглядной в году.

Тьму на землю, так говорили раньше, нагоняли ведьмы и злые силы.

Также говорили - пока нечисть разгуливает по земле, в домах будет темно и холодно.

Однако, наши предки верили, что нечисть не будет трогать трудолюбивых и чистоплотных хозяев.

В эту дату убирали в доме и хлевах, подметали полы и мыли окна, а также щедро кормили и хвалили скотину, чтобы те не жаловались ведьмам на хозяев.

Раньше верили, чтобы отогнать нечистую силу нужно чаще умываться, ведь вода - это средство, которого боится нечисть.

Также предки верили, что нечисть в этот день может явиться в облике барана, козла или хряка, поэтому запрещено 27 декабря подходить к чужим животным.

Нежелательно ходить грязным и неумытым в этот день, а также нельзя чтобы в доме был беспорядок.

Запрещено выходить из дома не умывшись и в принципе, не рекомендуется вообще выходить на улицу, потому что в это время по земле ходит нечисть.

Приметы 27 декабря

Раньше говорили - какая погода сегодня - таким будет февраль.

Вороны громко каркают - скоро похолодает.

Гуси или куры 27 декабря весь день не выходят из птичника - скоро похолодает.

Источник: Униан.

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