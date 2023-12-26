Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить сочные рубленые котлеты из курицы и грибов. Рецепт диетический, но невероятно вкусный.
Для приготовления котлет эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты (в расчете на 10-12 штук):
- 10 г оливкового масла
- 130 г лука
- 200 г шампиньонов
- 500 г куриного филе
- 1 яйцо
- 20 г зеленого лука
- 10 г укропа
- 30 г муки
- соль, перец, чесночный порошок, копченая паприка
Сначала звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская нарезает лук кубиком, а шампиньоны маленькими кусочками.
На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем сначала лук до золотистости, а затем добавляем шампиньоны, убавляем огонь, прикрываем крышкой и тушим до полного испарения жидкости.
Куриное филе звезда звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская вымывает, просушивает бумажным полотенцем и нарезает мелкими кусочками.
В одной миске смешиваем обжаренные шампиньоны с луком, измельченное филе, яйцо и мелко нарезанную зелень (укроп и зеленый лук). Добавляем муку, соль, перец, любимые приправы по вкусу и хорошо все перемешиваем.
На разогретую сковороду, смазанную небольшим количеством растительного масла, звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская ложкой выкладывает и формирует котлеты (1 котлета ~ 1,5 столовой ложки массы). Жарим котлеты на среднем огне по 5-7 минут с каждой стороны до румяной корочки.
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