Звезда "Зважені та щасливі", фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась простым, вкусным и полезным рецептом котлеток.

Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить сочные рубленые котлеты из курицы и грибов. Рецепт диетический, но невероятно вкусный.

Для приготовления котлет эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты (в расчете на 10-12 штук):

10 г оливкового масла

130 г лука

200 г шампиньонов

500 г куриного филе

1 яйцо

20 г зеленого лука

10 г укропа

30 г муки

соль, перец, чесночный порошок, копченая паприка

Сначала звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская нарезает лук кубиком, а шампиньоны маленькими кусочками.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем сначала лук до золотистости, а затем добавляем шампиньоны, убавляем огонь, прикрываем крышкой и тушим до полного испарения жидкости.

Куриное филе звезда звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская вымывает, просушивает бумажным полотенцем и нарезает мелкими кусочками.

В одной миске смешиваем обжаренные шампиньоны с луком, измельченное филе, яйцо и мелко нарезанную зелень (укроп и зеленый лук). Добавляем муку, соль, перец, любимые приправы по вкусу и хорошо все перемешиваем.

На разогретую сковороду, смазанную небольшим количеством растительного масла, звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская ложкой выкладывает и формирует котлеты (1 котлета ~ 1,5 столовой ложки массы). Жарим котлеты на среднем огне по 5-7 минут с каждой стороны до румяной корочки.

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