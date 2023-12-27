Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить вкусный и полезный салат из пекинской капусты.
Такой салат из пекинской капусты особенно понравится тем, кто заботится о фигуре.
Чтобы приготовить салат из пекинской капусты, эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:
- пекинская капуста – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- кукуруза консервированная - 1 банка
- укроп
- чеснок – 1 зубчик
- лимон или бальзамический уксус
- соль по вкусу
- оливковое масло по вкусу
Пекинскую капусту звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская мелко шинкует и давит ее с солью, чтобы она пустила сок.
Моркву на салат из пекинской капусты натираем на терке, а укроп мелко нарезаем.
Для заправки давим чеснок и смешиваем с оливковым маслом, добавляя чуть-чуть лимонного сока (или уксуса).
Смешиваем все ингредиенты – и наш легкий, полезный и правильный салат из пекинской капусты готов.
Также звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская советовала приготовить аппетитные шашлычки из шампиньонов в домашних условиях. Для маринада берем 100 мл соевого соуса, 2-3 ст.л растительного масла, 2-3 зуб. чеснока и каплю горчицы.
Шампиньоны моем, нарезаем на половинки и маринуем минимум 30 минут. После этого нанизываем грибы на бамбуковые палочки и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут.
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Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.
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