Известная фитнес-тренер, звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась правильным рецептом салата из пекинской капусты.

Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить вкусный и полезный салат из пекинской капусты.

Такой салат из пекинской капусты ⁣особенно понравится тем, кто заботится о фигуре.

Чтобы приготовить салат из пекинской капусты, эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:

пекинская капуста – 1 шт.

морковь – 1 шт.

кукуруза консервированная - 1 банка

укроп

чеснок – 1 зубчик

лимон или бальзамический уксус

соль по вкусу

оливковое масло по вкусу

Пекинскую капусту звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская мелко шинкует и давит ее с солью, чтобы она пустила сок.

Моркву на салат из пекинской капусты натираем на терке, а укроп мелко нарезаем.

Для заправки давим чеснок и смешиваем с оливковым маслом, добавляя чуть-чуть лимонного сока (или уксуса).

Смешиваем все ингредиенты – и наш легкий, полезный и правильный салат из пекинской капусты готов.

Также звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская советовала приготовить аппетитные шашлычки из шампиньонов в домашних условиях. Для маринада берем 100 мл соевого соуса, 2-3 ст.л растительного масла, 2-3 зуб. чеснока и каплю горчицы.

Шампиньоны моем, нарезаем на половинки и маринуем минимум 30 минут. После этого нанизываем грибы на бамбуковые палочки и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут.

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Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.

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