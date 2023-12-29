На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить шикарную ножку индейки, томленную в пиве.

"Вкусное украшение к вашему праздничному столу! Голень индейки на пиве! Вкусная, с хрустящей корочкой, пикантная, сочная и диетическая!", – советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Для этого рецепта"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

голень индейки – 1 шт.

чеснок - 1/2 головки

масло - 20 г

томатное пюре – 2 ст.л.

паприка – 1/2 ч. л.

острый перец – 1/2 ч.л.

кориандр – 1/2 ч.л.

соль – 10 г

пиво – 1/2 стакана

Для гарнира:

тыква – 300 г

Для маринада:

масло – 2 ст.л.

чеснок – 2 зуб.

соевый соус – 1 ст.л.

паприка – 1/2 ч. л.

острый перец – 1/3 ч.л.

соль – 3 г

"Во-первых, перебейте кость в узкой части голени (можно попросить в магазине). Поднимите кожуру вверх и зачистите кость, чтобы вынуть ее полностью", – объясняет "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Ножом делаем отверстия по всей голени, чтобы нашпиговать ее чесноком и маслом. Масло и чеснок немного подсаливаем и шпигуем ими мясо. Сверху и под кожурой дополнительного смазываем голень маслом.

Смешиваем соль, кориандр, паприку, острый перец, томатное пюре и также смазываем этой смесью голень под кожурой и сверху.

Далее "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова ставит голень на стакан с пивом и заворачивает в пакет для запекания. Оставляем мясо мариноваться на 2-4 часа, а затем отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.

Чтобы приготовить гарнир к этому блюду, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает тыкву ломтиками, смазывает ее маринадом (просто смешиваем растительное масло, соевый соус, чеснок, острый перец, паприку, соль) и запекает при 200 градусах 15-20 минут.

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