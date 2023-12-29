На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить шикарную ножку индейки, томленную в пиве.
"Вкусное украшение к вашему праздничному столу! Голень индейки на пиве! Вкусная, с хрустящей корочкой, пикантная, сочная и диетическая!", – советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Для этого рецепта"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- голень индейки – 1 шт.
- чеснок - 1/2 головки
- масло - 20 г
- томатное пюре – 2 ст.л.
- паприка – 1/2 ч. л.
- острый перец – 1/2 ч.л.
- кориандр – 1/2 ч.л.
- соль – 10 г
- пиво – 1/2 стакана
Для гарнира:
- тыква – 300 г
Для маринада:
- масло – 2 ст.л.
- чеснок – 2 зуб.
- соевый соус – 1 ст.л.
- паприка – 1/2 ч. л.
- острый перец – 1/3 ч.л.
- соль – 3 г
"Во-первых, перебейте кость в узкой части голени (можно попросить в магазине). Поднимите кожуру вверх и зачистите кость, чтобы вынуть ее полностью", – объясняет "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Ножом делаем отверстия по всей голени, чтобы нашпиговать ее чесноком и маслом. Масло и чеснок немного подсаливаем и шпигуем ими мясо. Сверху и под кожурой дополнительного смазываем голень маслом.
Смешиваем соль, кориандр, паприку, острый перец, томатное пюре и также смазываем этой смесью голень под кожурой и сверху.
Далее "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова ставит голень на стакан с пивом и заворачивает в пакет для запекания. Оставляем мясо мариноваться на 2-4 часа, а затем отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.
Чтобы приготовить гарнир к этому блюду, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает тыкву ломтиками, смазывает ее маринадом (просто смешиваем растительное масло, соевый соус, чеснок, острый перец, паприку, соль) и запекает при 200 градусах 15-20 минут.
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