Бенгальские огни всегда дарят нам праздничное настроение и невероятные огненные образы, однако если их использовать опрометчиво, эти прекрасные пиротехнические средства могут стать угрозой для вашей жизни и окружающих.

Чтобы избежать неприятных ситуаций и гарантировать безопасность, следует соблюдать некоторые важные правила.

Выбор места для запуска

Прежде всего важно выбрать правильное место для запуска бенгальских огней. Выберите открытое пространство вдали от зданий, легковоспламеняющихся материалов и густой растительности. Помните, что безопасность должна быть на первом месте.

Чтение инструкций

Перед началом использования бенгальских огней внимательно прочтите инструкции на упаковке. Поймите, как правильно их использовать, как включить и выключить, и как избежать непредвиденных ситуаций.

Соблюдение расстояний безопасности

Не приближайте бенгальские огни слишком близко к лицу или одежде. Сохраняйте безопасное расстояние, указанное в инструкциях, чтобы избежать возможного ранения или повреждения одежды.

Использование на плоской поверхности

Запускайте бенгальские огни только на стойкой и плоской поверхности. Избегайте наклонных или неровных площадей, чтобы обезопасить стабильность и предотвратить случайные падения.

Не используйте в закрытых помещениях

Бенгальские огни предназначены для использования на открытом воздухе. Никогда не запускайте их в помещениях или в других ограниченных пространствах, так как это может привести к накоплению опасных газов.

Борьба с пожаром

Если возникнет пожар из-за неправильного использования бенгальских огней, необходимо иметь средства для тушения. Вода и огнетушители должны быть всегда вдали от вас, готовы к применению в случае чрезвычайной ситуации.

Оберегайте детей и животных

Будьте осторожны, чтобы избежать травмирования детей или животных при использовании бенгальских огней. Удерживайте их на безопасном расстоянии и никогда не разрешайте детям использовать их без взрослого наблюдения.

Избегание алкоголя во время использования

Удерживайтесь от употребления алкоголя при использовании бенгальских огней. Алкоголь может снизить ваше внимание и реакцию, сделав ситуацию менее предсказуемой и более опасной.

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