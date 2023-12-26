Если вы решили угощать гостей чем-нибудь особенным и неповторимым, то этот топ-5 оригинальных закусок поможет создать настоящий гастрономический праздник.

Новый Год – это время радости, веселых празднований и, конечно, вкусной еды. Позвольте насладиться новыми вкусами и впечатлениями на пороге 2024 года.

Аппетитные свиные рулетики с грушей и орехами

Неординарное сочетание сладкой груши, острого ореха и нежного филе свиного создаст настоящий кулинарный шедевр. Замаринуйте тонкие соленые рулетики в медовом соусе, затем запекайте вместе с сезонными травами. Это блюдо точно станет главной звездой вашего праздничного стола.

Маринованный лосось в красном вине с лимоном и зеленым луком.

Обновите традиции обыкновенного лосося, варьируя его в прекрасном соусе из красного вина, свежего лимона и ароматного зеленого лука. Маринад прекрасно пропитает рыбу, придавая ей непревзойденный вкус и аромат. Подается с крутоспиральными тостами или цельнозерновым хлебом.

Мини-перцы с фетой и авокадо: легко и вкусно

Создайте легкую и освежающую закуску с помощью мини-перцев, феты и кремоватого авокадо. Просто вырежьте перцы, наполните их смесью феты и авокадо, и вы получите элегантный и вкусный аппетитный гарнир.

Грильированные креветки из манго и чили: Экзотика на вашем столе

Оживите ваш стол с помощью ароматных креветок, обжаренных в чувственном соусе из манго и легкого острого привкуса чили. Это блестящий вариант для тех, кто любит сочетание сладкого и острого.

Итальянские капрезе-стиксы: просто и вкусно

Новый взгляд на классическую капрезе – подавайте сыр моцарелла, томаты и базилик в виде цветных стиксов. Сделайте их особенными, полив оливковым маслом и бальзамическим кремом. Эта закуска не только вкусна, но и смотрится очень эффектно.

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