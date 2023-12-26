Новый Год – это время радости, веселых празднований и, конечно, вкусной еды. Позвольте насладиться новыми вкусами и впечатлениями на пороге 2024 года.
Аппетитные свиные рулетики с грушей и орехами
Неординарное сочетание сладкой груши, острого ореха и нежного филе свиного создаст настоящий кулинарный шедевр. Замаринуйте тонкие соленые рулетики в медовом соусе, затем запекайте вместе с сезонными травами. Это блюдо точно станет главной звездой вашего праздничного стола.
Маринованный лосось в красном вине с лимоном и зеленым луком.
Обновите традиции обыкновенного лосося, варьируя его в прекрасном соусе из красного вина, свежего лимона и ароматного зеленого лука. Маринад прекрасно пропитает рыбу, придавая ей непревзойденный вкус и аромат. Подается с крутоспиральными тостами или цельнозерновым хлебом.
Мини-перцы с фетой и авокадо: легко и вкусно
Создайте легкую и освежающую закуску с помощью мини-перцев, феты и кремоватого авокадо. Просто вырежьте перцы, наполните их смесью феты и авокадо, и вы получите элегантный и вкусный аппетитный гарнир.
Грильированные креветки из манго и чили: Экзотика на вашем столе
Оживите ваш стол с помощью ароматных креветок, обжаренных в чувственном соусе из манго и легкого острого привкуса чили. Это блестящий вариант для тех, кто любит сочетание сладкого и острого.
Итальянские капрезе-стиксы: просто и вкусно
Новый взгляд на классическую капрезе – подавайте сыр моцарелла, томаты и базилик в виде цветных стиксов. Сделайте их особенными, полив оливковым маслом и бальзамическим кремом. Эта закуска не только вкусна, но и смотрится очень эффектно.
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